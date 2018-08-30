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Палеонтологи нашли останки яйцекладущего "прадеда" млекопитающих

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© Dr Mark Witton, palaeo-artist, University of PortsmouthТак художник представил себе древнейших млекопитающих, живших на территории Англии 145 миллионов лет назадТак художник представил себе древнейших млекопитающих, живших на территории Англии 145 миллионов лет назад
© Dr Mark Witton, palaeo-artist, University of Portsmouth
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Ученые нашли в Аризоне останки крайне необычного древнего звероящера, который продолжал откладывать яйца, подобно рептилиям, но при этом имел сложные зубы, как млекопитающие. Его открытие поможет понять, когда появились древнейшие предки людей, пишут ученые в статье, опубликованной в журнале Nature.

Так художник представил себе теплокровную фауну Евразии во время юрского периода
© Фото : April Neander, University of Chicago
Ученые нашли в Якутии останки двух млекопитающих времен динозавров
"Открытие этого животного и его потомства особенно важно с точки зрения эволюции. У них есть много черт, роднящих их с современными млекопитающими, изучение которых поможет нам понять, как развивались наши предки", — заявила Ева Хоффман (Eva Hoffman) из университета Техаса в Остине (США).

Первые млекопитающие появились на нашей планете примерно 220-225 миллионов лет назад, ближе к концу триасового периода, одновременно с первыми примитивными динозаврами. После своего появления, древние теплокровные животные очень быстро распространились по всей Земле.

Первые примитивные представители нашего класса были относительно небольших размеров. Судя по структуре их зубов, они питались однообразной диетой, в основном насекомыми. Основной бум их эволюции начался только после того, как вымерли динозавры, не позволявшие им занять новые экологические ниши.

Ученые, как отмечает Хоффман, давно спорят о том, когда наши предки научились вынашивать потомство внутри своей утробы, отказавшись от откладывания яиц, и когда и почему часть из них "потеряла сумку" и перешла к плацентарному развитию. Анализ геномов современных сумчатых и яйцекладущих животных указывает, что это произошло еще в юрском периоде и что "виновником" всего этого были ретровирусы, поменявшие структуру ДНК наших предков.

Didelphodon vorax, сумчатый барсук мелового периода
© Фото : Misaki Ouchida
Палеонтологи нашли сумчатого "барсука", поедавшего динозавров

Хоффман и ее коллеги сделали первый шаг к раскрытию этих тайн, проводя раскопки в конце прошлого века на северо-востоке Аризоны, где залегают породы Кайентской формации. Они сформировались в самом начале юрского периода, примерно 190 миллионов лет назад, когда начали появляться первые крупные динозавры.

Здесь им удалось найти крайне необычную окаменелость – останки цинодонта Kayentatherium wellesi, звероящера размером с собаку, а также 36 его яиц, погребенных вместе с  матерью под слоем грязи во время какого-то катаклизма.

© Фото : Eva Hoffman/ The University of Texas at AustinЧереп звероящера из Аризоны и его 36 детенышей
© Фото : Eva Hoffman/ The University of Texas at Austin
Череп звероящера из Аризоны и его 36 детенышей

Как рассказывают ученые, изначально они предполагали, что внутри окаменелости скрываются лишь останки самки цинодонта и не подозревали, что в ней присутствует и ее выводок. Один из аспирантов случайно нашел их следы во время распаковки окаменелости в 2009 году, после чего ученые потратили несколько лет на получение их трехмерных фотографий при помощи компьютерного томографа.

Эти усилия оправдали себя – палеонтологам удалось найти не только следы зубов детенышей Kayentatherium wellesi, но и их черепа, кости и следы того, что они находились внутри яиц, а не были рождены их матерью.

Juramaia sinensis в привычных условиях обитания
© Фото : Mark A. Klinger / Carnegie Museum of Natural History
Млекопитающие "потеряли" свою сумку 160 миллионов лет назад - ученые

Что интересно, и взрослый цинодонт, и его детеныши имели относительно небольшие черепные коробки по сравнению с древними и современными млекопитающими. Это, как считает Хоффман и ее команда, говорит о том, что млекопитающие сначала заполучили сложные зубы, и только потом отказались от яиц и перешли к стратегии выращивания относительно небольшого числа детенышей.

Это произошло, в свою очередь, из-за резкого увеличения размеров мозга. Более поздние древние млекопитающие, по словам Хоффман, уже обладали достаточно большой черепной коробкой, а их детеныши рождались с непропорционально большой головой, как и потомство современных животных. Открытие других окаменелостей такого типа, как надеются ученые, поможет нам раскрыть секреты поведения наших предков.

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