Новый спутник, запущенный на орбиту в июне, заработал в системе ГЛОНАСС

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Спутник системы ГЛОНАСС, запущенный на орбиту 17 июня, введен в работу, говорится на сайте информационно-аналитического центра ГЛОНАСС.

По данным сайта, спутник используется по целевому назначению с 29 августа.

В системе он сменил предшественника, в работе которого весной был зафиксирован сбой, однако в дальнейшем удалось восстановить функционирование того аппарата.

Ранее генеральный директор компании "Информационные спутниковые системы" им. Решетнева" Николай Тестоедов рассказал РИА Новости, что новый космический аппарат войдет в систему 31 августа, после прохождения необходимого тестирования.

Таким образом, в настоящее время в системе ГЛОНАСС насчитывается 26 космических аппаратов, из которых 23 используются по назначению, два находятся на техобслуживании и один проходит летные испытания.