Первый индийский космический экипаж может пройти подготовку в России

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 авг — РИА Новости. Члены первого национального космического экипажа Индии пройдут подготовку в одном из иностранных государств, в качестве возможного варианты рассматривается Россия, заявил журналистам глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Кайласавадиву Сиван.Indian Express.
Как отметил Сиван, наиболее важные технологии, необходимые для отправки космической миссии, уже готовы. В настоящее время ISRO ведет консультации с ВВС страны по поводу подбора членов экипажа. После того, как будет произведен отбор, подготовка астронавтов займет порядка двух-трех лет, добавил глава агентства.
На сегодняшний день организация уже активно разрабатывает космическое оборудование, скафандры, а также питание для астронавтов. Также ведется активная работа над созданием собственных пилотируемых кораблей. Как анонсировал ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди, до 2022 года страна планирует произвести запуск первой национальной пилотируемой миссии в космос. Космический корабль уже получил имя "Гаганьян", что в переводе означает "небесный корабль".