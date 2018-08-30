Первый индийский космический экипаж может пройти подготовку в России

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 авг — РИА Новости. Члены первого национального космического экипажа Индии пройдут подготовку в одном из иностранных государств, в качестве возможного варианты рассматривается Россия, заявил журналистам глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Кайласавадиву Сиван.

"Для подготовки астронавтов нам потребуется помощь со стороны космических агентств либо России, либо США или Германии. Помощь других стран позволит нам избежать многих ошибок", — сказал Сиван в Бангалоре. Его слова приводит издание Indian Express

Как отметил Сиван, наиболее важные технологии, необходимые для отправки космической миссии, уже готовы. В настоящее время ISRO ведет консультации с ВВС страны по поводу подбора членов экипажа. После того, как будет произведен отбор, подготовка астронавтов займет порядка двух-трех лет, добавил глава агентства.

Индия развивает собственную космическую программу с 1947 года, сразу после получения страной независимости. Работа ведется под руководством правительственного Департамента космических исследований. Непосредственная организация работ по координации деятельности различных организаций и фирм в рамках национальной комической программы, а также созданию ракетно-космической техники возложена на ISRO (до 1969 года — Индийский национальный комитет космических исследований).

На сегодняшний день организация уже активно разрабатывает космическое оборудование, скафандры, а также питание для астронавтов. Также ведется активная работа над созданием собственных пилотируемых кораблей. Как анонсировал ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди, до 2022 года страна планирует произвести запуск первой национальной пилотируемой миссии в космос. Космический корабль уже получил имя "Гаганьян", что в переводе означает "небесный корабль".