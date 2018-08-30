Источник сообщил, когда Россия и США согласуют полеты к МКС на 2019 год

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Российско-американская комиссия на заседании в декабре утвердит план пилотируемых и грузовых запусков к Международной космической станции (МКС), первый из которых по российской программе планируется на 7 февраля, сообщил РИА Новости источник на космодроме Байконур.

"Уже в середине сентября должно быть завершено производство грузового корабля "Прогресс МС-11", который в 2019 году должен стать первым российским пуском к МКС — его старт намечен на 7 февраля 2019 года. Окончательные даты запусков по программе эксплуатации МКС будут согласованы российско-американской комиссией в конце года", — рассказал собеседник агентства.

После февральского пуска в начале апреля должен будет стартовать пилотируемый корабль "Союз МС-12", а в конце апреля – грузовой "Прогресс МC-12". В середине июля на станцию должен отправиться "Союз МС-13", а на конец августа намечен запуск корабля "Союз MC-14" в беспилотном варианте: впервые пилотируемый корабль полетит на ракете-носителе "Союз-2.1а", что будет выполнено с целью сертификации ракеты для пилотируемых пусков. В середине октября 2019 года с Байконура должен стартовать грузовой корабль "Прогресс МC-13", а в конце октября – пилотируемый "Союз МС-15".

"Всего в 2019 году планируется выполнить три пилотируемых запуска кораблей "Союз", — пояснил источник.

Помимо того, в рамках российской программы полетов к МКС на 8 ноября 2019 года планируется запуск к МКС нового российского Многофункционального лабораторного модуля "Наука".

В этом году к МКС осталось отправить три корабля – пилотируемый "Союз МС-10" 11 октября, "Прогресс МС-10" 31 октября и еще один корабль с экипажем "Союз МС-11" 20 декабря.