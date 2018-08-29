ЦПК составил программу подготовки космонавтов к управлению вертолетами

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Сформирована первая в истории программа подготовки российских космонавтов для полетов на вертолетах, что будет использовано для обучения их навыку посадки на Луну, сообщил, выступая на Девятом международном аэрокосмическом конгрессе в Москве в среду, начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК), Герой России Павел Власов.

"Вопросы, которые все чаще звучат, это подготовка к выполнению посадки на Луну. Там возникают задачи, связанные с вертикальным приземлением и вертикальным стартом. Поэтому нами разработана программа подготовки космонавтов на пилотирование вертолетов. С этой целью мы планируем получение вертолетов, чтобы готовить космонавтов к вертикальным полетам и посадкам на Луну", — рассказал он в ходе своего выступления.

Власов не уточнил, когда вертолеты могут пополнить авиапарк ЦПК, состоящий из учебно-тренировочных самолетов Л-39, самолетов для перевозки экипажей на Байконур Ту-154 и самолетов для тренировок на невесомость Ил-76МДК.

Ранее в интервью РИА Новости Власов рассказал, что ЦПК нужны разные вертолеты: дешевые и легкие типа "Робинсона", а также типа Ка-226 и "Ансат", чтобы давать космонавтам разнообразную вертолетную подготовку.

В то же время на представленной им в ходе международного аэрокосмического конгресса презентации был изображен вертолет семейства Eurocopter.