РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

New Horizons получил первые фотографии "предтечи" Плутона

03021
© Фото : NASA/JHUAPL/SwRIПервые фотографии Ультимы Туле, предтечи ПлутонаПервые фотографии Ультимы Туле, предтечи Плутона
© Фото : NASA/JHUAPL/SwRI
Подпишись на ежедневную рассылку РИА Наука

Спасибо за подписку

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Межпланетный зонд New Horizons получил первые фотографии карликовой планеты Ультима Туле, изучение которой поможет ученым понять, как возник Плутон и другие миры пояса Койпера. Эти снимки были опубликованы на сайте НАСА.

Так художник представил себе зонд New Horizons в окрестностях карликовой планеты 2014 MU69
© NASA / Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/SwRI/Steve Gribbe
НАСА выбрало имя для "предтечи Плутона", куда летит зонд New Horizons
"Эта часть небосвода содержит в себе огромное число ярких звезд, что сделало поиски карликовой планеты крайне тяжелой задачей. По сути, мы искали очень тусклую иголку в стоге очень яркого сена. Пока Ультима Туле остается лишь тусклой точкой, но она станет более заметной по мере сближения зонда с карликовой планетой", — заявил Хэл Уивер (Hal Weaver), один из руководителей миссии New Horizons.

Зонд New Horizons сейчас прошел примерно три четверти пути до своей следующей цели, карликовой планеты Ультима Туле (2014 MU69), чьей орбиты он достигнет в начале следующего года. Сейчас он находится на расстоянии в 160 миллионов километров от "предтечи Плутона", что примерно равно дистанции между Землей и Солнцем.

Наблюдения за "тенью" 2014 MU69, которые ученые НАСА проводили прошлым летом, показали, что это небесное тело представляет собой двойную планету, пару из относительно крупных астероидов. Каждый из них обладает  диаметром примерно в 15-20 километров, что делает их аналогами Деймоса и Фобоса, лун Марса.

Каждый день зонд пролетает примерно 1,1 миллиона километров, периодически пробуждаясь и получая новые фотографии относительно близких койперовских объектов и прочих небесных тел, а также наблюдая за изменениями в составе и свойствах окружающей его материи. 

Изучая подобные фотографии, Уивер и его коллеги неделю назад обнаружили, что камере LORRI удалось получить первые в истории снимки Ультимы Туле. Они сразу же вошли в историю, побив рекорд знаменитой фотографии нашей планеты, "бледной голубой точки", запечатленной зондом "Вояджер-1" с расстояния в 6,05 миллиарда километров от Земли.

Так художник представил себе зонд New Horizons в окрестностях карликовой планеты 2014 MU69
© NASA / Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/SwRI/Steve Gribbe
Зонд New Horizons "проснулся" после полугодовой спячки, сообщили в НАСА

Как отмечает Уивер, научная команда New Horizons не ожидала, что зонд "увидит" карликовую планету со столь большого расстояния, учитывая большое число ярких звезд в поле зрения зонда. Тем не менее, как показывают параллельные наблюдения при помощи "Хаббла", камера LORRI успешно решила эту задачу, обнаружив Ультиму Туле там, где она и должна находиться.

Неожиданно раннее обнаружение карликовой планеты, как надеются ученые, поможет пилотам миссии лучше подготовиться к сближению с 2014 MU69 и поменять программу ведения наблюдений, если новые фотографии Ультимы раскроют интересные детали ее рельефа, подобные "сердцу" Плутона.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена