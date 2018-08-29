New Horizons получил первые фотографии "предтечи" Плутона

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Межпланетный зонд New Horizons получил первые фотографии карликовой планеты Ультима Туле, изучение которой поможет ученым понять, как возник Плутон и другие миры пояса Койпера. Эти снимки были опубликованы на сайте НАСА.

"Эта часть небосвода содержит в себе огромное число ярких звезд, что сделало поиски карликовой планеты крайне тяжелой задачей. По сути, мы искали очень тусклую иголку в стоге очень яркого сена. Пока Ультима Туле остается лишь тусклой точкой, но она станет более заметной по мере сближения зонда с карликовой планетой", — заявил Хэл Уивер (Hal Weaver), один из руководителей миссии New Horizons.

Зонд New Horizons сейчас прошел примерно три четверти пути до своей следующей цели, карликовой планеты Ультима Туле (2014 MU69), чьей орбиты он достигнет в начале следующего года. Сейчас он находится на расстоянии в 160 миллионов километров от "предтечи Плутона", что примерно равно дистанции между Землей и Солнцем.

Наблюдения за "тенью" 2014 MU69, которые ученые НАСА проводили прошлым летом, показали, что это небесное тело представляет собой двойную планету, пару из относительно крупных астероидов. Каждый из них обладает диаметром примерно в 15-20 километров, что делает их аналогами Деймоса и Фобоса, лун Марса.

Каждый день зонд пролетает примерно 1,1 миллиона километров, периодически пробуждаясь и получая новые фотографии относительно близких койперовских объектов и прочих небесных тел, а также наблюдая за изменениями в составе и свойствах окружающей его материи.

Изучая подобные фотографии, Уивер и его коллеги неделю назад обнаружили, что камере LORRI удалось получить первые в истории снимки Ультимы Туле. Они сразу же вошли в историю, побив рекорд знаменитой фотографии нашей планеты, "бледной голубой точки", запечатленной зондом "Вояджер-1" с расстояния в 6,05 миллиарда километров от Земли.

Как отмечает Уивер, научная команда New Horizons не ожидала, что зонд "увидит" карликовую планету со столь большого расстояния, учитывая большое число ярких звезд в поле зрения зонда. Тем не менее, как показывают параллельные наблюдения при помощи "Хаббла", камера LORRI успешно решила эту задачу, обнаружив Ультиму Туле там, где она и должна находиться.

Неожиданно раннее обнаружение карликовой планеты, как надеются ученые, поможет пилотам миссии лучше подготовиться к сближению с 2014 MU69 и поменять программу ведения наблюдений, если новые фотографии Ультимы раскроют интересные детали ее рельефа, подобные "сердцу" Плутона.