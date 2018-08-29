Ученые объяснили, почему подросткам опасно курить и пить

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Употребление даже самых минимальных количеств табака и алкоголя приводит к резкому и необратимому ухудшению в гибкости артерий и других кровеносных сосудов у подростков. Об этом пишут ученые, опубликовавшие статью в European Heart Journal.

"Мы выяснили, что многие британцы, курившие и пившие в подростковом возрасте, чаще страдают от артериосклероза и понижения гибкости артерий даже в тех случаях, если они употребляли их эпизодически", — рассказывает Джон Динфилд (John Deanfield) из университетского колледжа Лондона (Великобритания).

В последние годы ученые нашли множество намеков на то, что алкоголь не только разрушает печень и вызывает тяжелую психологическую и физиологическую зависимость, но и способствует развитию рака, диабета и множества других тяжелых болезней. Аналогичные новые негативные черты были открыты и у табака.

По статистике ВОЗ, алкоголизм и курение уносят каждый год примерно 3,5 и 5 миллионов жизней, что сопоставимо с числом жертв автомобильных катастроф и некоторых форм рака. Сегодня многие наркологи активно призывают правительства всех стран приравнять спиртное и сигареты и тяжелые наркотики, и запретить их употребление и оборот, так как они уносят не меньше жизней, чем героин или другие опиаты.

Динфилд и его коллеги изучали то, как употребление спиртных напитков и сигарет в молодости и юности влияет на здоровье людей на протяжении всей их жизни. Для этого ученые собрали группу из почти двух тысяч подростков в возрасте 13 лет и наблюдали за их здоровьем на протяжении нескольких десятилетий, периодически проводя опросы по поводу их вредных привычек.

Неожиданным образом выяснилось, что очень много подростков употребляло спиртное и табак – каждый пятый молодой британец курил или регулярно пил пиво, вино и прочие крепкие напитки.

Как показали наблюдения за их жизнью, регулярное или эпизодическое употребление любых порций алкоголя и даже небольшого числа сигарет приводило к тому, что артерии подростков становились более ломкими по сравнению с сосудами их сверстников — их гибкость снижалась на 3-10%.

Это, как отмечают ученые, заметно повысило их шансы заполучить атеросклероз и другие болезни сердца и сосудов в средние годы жизни и во время старости. Что интересно, наблюдения Динфилда и его команды показывают, что алкоголь и табак усиливают негативные эффекты друг друга. Ломкость артерий любителей и того, и другого "продукта" была непропорционально выше, чем у подростков, употреблявших или спиртное, или только сигареты.

Если подростки не завязывали с вредными привычками, то тогда изменения в работе артерий, по словам медиков, становились необратимыми. С другой стороны, если они отказывались от подобных увлечений, их сосуды приходили в норму, причем это происходило примерно с одинаковой частотой и среди тех детей, кто пил и курил достаточно долго, и среди тех, кто только начал употреблять алкоголь и табак.