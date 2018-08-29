В отряд космонавтов для высадки на Луну могут войти врачи и геологи

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Очередной отбор в отряд космонавтов будет направлен на выбор кандидатов для полетов к Луне и высадки на ее поверхность, например, могут понадобиться врачи и геологи, рассказал РИА Новости начальник Центра подготовки космонавтов, Герой России Павел Власов.

"Руководство Роскосмоса старается шире взглянуть на проблемы. Подход состоит в том, что если мы говорим о лунной экспансии, то с учетом особенностей полетов, нам понадобятся профессионалы с опытом работы в иных сферах: врачи, геологи, если мы говорим о высадке на Луну и разведки ее недр", — сказал он.

Конкретные предпочтения к опыту работы и образованию участников следующего набора будут зависеть от планов российской лунной программы.

"Пока никаких конкретных решений не принято, но когда будет утверждена российская лунная программа и мы будем понимать задачи первой и последующей экспедиций, соответственно, под эти задачи будем подбирать тех, кто нужен нам в отряд", — сказал Власов.

По его словам, решение о новом наборе в отряд космонавтов будет принято после того, как недавно отобранные после стартовавшего в 2017 году набора кандидаты в космонавты приступят к тренировкам.

Ранее исполнительный директор Роскосмоса, космонавт, Герой России Сергей Крикалев рассказал журналистам, что новый набор будет объявлен в ближайшее время. По его словам, принято решение проводить отборы в отряд чаще, но набирать в каждом из них небольшое количество специалистов.

Ранее сообщалось, что Роскосмос намерен провести новый набор в отряд космонавтов, он будет завершен в 2020 году.