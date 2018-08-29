В России планируют создать демонстратор гибридного авиадвигателя

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Демонстратор авиационной гибридной силовой установки планируется создать в России до конца 2019 года, сообщил РИА Новости источник в авиационной отрасли.

"До конца следующего года планируется создать демонстратор гибридной силовой установки", — сказал собеседник агентства.

Ранее другой источник сообщил РИА Новости, что до конца 2018 года в России разработают облик многовинтового вертолета с гибридной силовой установкой.

Гибридная силовая установка представляет собой симбиоз газотурбинного двигателя, который традиционно используется на летательных аппаратах, с электродвигателем. Такое решение поможет снизить взлетную массу, повысить эффективность работы систем воздушного судна, увеличить длительность и дальность полета. Принцип действия такой силовой установки заключается в том, что основной движитель летательного аппарата приводится в действие газовой турбиной или электрическим двигателем, источником энергии для которого может выступать как электрогенератор, приводимый во вращение газотурбинным двигателем, так и аккумуляторные батареи.

Основным преимуществом такого типа силовых установок является возможность использования на требующих повышенной мощности режимах аккумуляторных батарей в качестве источника питания, что существенно увеличивает ресурс газотурбинного двигателя, позволяет снизить расход топлива и вредных выбросов.