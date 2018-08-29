Козлы умеют различать эмоции людей, заявляют британские ученые

МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Британские зоологи обнаружили, что козлы и козы неплохо умеют "читать" настроение человека и различать эмоции, предпочитая общаться с веселыми и расслабленными людьми. Их выводы были представлены в журнале Royal Society Open Science.

"Наше исследование важно для понимания того, как мы взаимодействуем с различными домашними животными и прочими обитателями планеты. Вполне возможно, что эмоции умеют распознавать не только домашние питомцы, такие как собаки или лошади, но и более широкий круг животных", — рассказывает Алан Макэллиготт (Alan McElligott) из университета Королевы Марии в Лондоне (Великобритания).

В последние годы ученые обнаруживают все больше свидетельств того, что типично человеческие черты интеллекта и наши способности проявлять сложные эмоции характерны и для многих других животных, в том числе собак, приматов и даже воронов.

К примеру, недавно нейрофизиологи выяснили, что собаки умеют понимать интонации и смысл слов, которые им говорят хозяева, что они общаются с людьми не ради еды, а ради получения внимания и позитивных эмоций, и что они умеют распознавать эмоции на лице знакомых и незнакомых им людей. Вдобавок, собаки оказались способны запоминать "ненужную" информацию и использовать ее впоследствии при общении с хозяином.

Макэллиготт и его коллеги добавили в элитный клуб "животных-эмпатов" самых неподходящих для этого существ – обычных домашних коз и козлов (Capra aegagrus hircus), обитающих на одной из "благотворительных ферм" в графстве Кент.

Наблюдая за этими четвероногими питомцами, Макэллиготт заметил, что они по-разному реагировали на посетителей питомника, подходивших к их пастбищам и сараям. В некоторых случаях козлы охотно общались с людьми, а в других – старались их избегать.

Это натолкнуло его на мысль, что рогатые хозяева фермы могли реагировать на эмоциональное состояние людей и избегать тех "экотуристов", которые были чем-то разозлены или опечалены. Он проверил эту теорию, распечатав несколько десятков фотографий людей и показав их двум десяткам козлов.

Как показали эти эксперименты, все животные чаще подходили к фотографиям и пытались их облизать, дотронуться до них или проявляли другие формы интереса, если на них были изображены счастливые и спокойные люди. В тех случаях, если человек на снимке проявлял негативные эмоции, животные старались избегать того угла сарая, где была прикреплена эта фотокарточка.

Что интересно, последующие наблюдения показали, что рогатые друзья Макэллиготта и его коллег используют те же регионы мозга для обработки позитивных и негативных эмоций, что и человек. Это, как считают ученые, говорит о том, что способность проявлять и распознавать эмоции может быть широко распространена в животном мире.