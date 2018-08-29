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РИА Наука
РИА Наука

Чисто экологическое убийство. Пять цивилизаций, погибших по своей вине

(обновлено: 08:11 29.08.2018)
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© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / CoreyFord, CC0Исчезнувшие цивилизацииИсчезнувшие цивилизации
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / CoreyFord, CC0
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости, Альфия Еникеева. Империи рушатся не только от нашествия варваров или междоусобных войн за власть. Согласно целому ряду исследований, некоторые развитые древние общества исчезли с лица Земли из-за проблем с экологией — загрязнения воздуха, вырубки лесов и эрозии почв.

Землепашцы бронзового века

Слева – череп человека, справа – неандертальца
© Фото : Tim Schoon, University of Iowa
Ученые нашли следы "первой мировой войны" Бронзового века в Германии
Международная группа ученых исследовала сотни ископаемых костей животных, найденных на территории Ирландии, и пришла к выводу, что биохимические циклы в почве (в том числе круговорот азота) нарушились еще в бронзовом веке, около трех тысяч лет назад.

Избыток в костях изотопов азота 15N указывает на вмешательство в природные экосистемы человека. В конце среднего бронзового века содержание этого вещества в почве резко выросло и больше никогда не падало до исходных значений.

В дикой природе азот накапливается в грунте и выводится оттуда постоянно, обеспечивая баланс. Древние землепашцы, вырубая леса, засевая участки культурными растениями и разводя домашний скот, нарушили это хрупкое равновесие и полностью изменили почвенные экосистемы Ирландии. По мнению авторов работы, результаты исследования можно распространить и на другие регионы мира. Получается, что менять природу под себя человек стал на несколько веков раньше, чем считалось прежде.

Вырубленные леса индейцев майя

Пауахтун, бог воды в религии индейцев майя
© Фото : Peter Douglas
Геологи назвали новую причину коллапса империи майя
Именно нарушение биохимических циклов и, как следствие, обеднение почв способствовали исчезновению цивилизации индейцев майя, уверены американские и канадские геологи. Анализ органических отложений со дна озер Чичанканаб, Сальпетен и Итцан на юге Мексики показал, что превращение деревень майя в первые крупные города-государства сопровождалось интенсивной вырубкой тропических лесов под пашни и, соответственно, деградацией грунта.

Ученые предполагают, что почва джунглей, где сеяли кукурузу и другие сельскохозяйственные культуры, не успевала восстанавливаться, поэтому индейцам приходилось уничтожать все больше деревьев и забрасывать старые поля.

Обезлесенные почвы разрушались, из них вымывались некоторые микроэлементы. Эти необратимые изменения сделали земли майя малоплодородными, что повлекло за собой голод и политическую нестабильность. В IX веке нашей эры люди покинули большинство городов-государств майя.

© CC0 / AnonymousTravellerРуины города Тулум на полуострове Юкатан, Мексика
© CC0 / AnonymousTraveller
Руины города Тулум на полуострове Юкатан, Мексика

Истуканы вместо животных

Истуканы-моаи, чьей постройкой, как выяснили ученые, занималась специальная каста скульпторов
© Фото : Dale Simpson, Jr.
Историки усомнились в объяснении коллапса цивилизации на острове Пасхи
Похожая история произошла и на острове Пасхи. Из-за массовой вырубки лесов началась ветровая и дождевая эрозия почв, что видно по увеличению количества вымытых из почвы ионов металлов в осадочных отложениях. Последствия не заставили себя ждать: иссякло сырье — лесные дикорастущие съедобные растения, упала урожайность культивируемых злаков. Наземные птицы исчезли полностью, а видовое разнообразие морских птиц сократилось почти в три раза. Нехватка ресурсов привела к войне между племенами, усилению социального неравенства, появлению знаменитых каменных статуй моаи и массовому вымиранию населения.

Исследования почвы и фундаментов зданий, оставшихся на острове, продемонстрировали, что, когда его заселяли люди, земля не была бесплодной пустыней, тут был субтропический лес с высокими деревьями и кустарником. Лес начали вырубать, скорее всего, около 900 года нашей эры. К XX веку на острове насчитывалось только 48 видов растений, самое крупное из которых, торомиро, не выше двух метров. Остальное — невысокие папоротники, травы, осока и кустарники.

Как отмечает эволюционный биолог Джаред Даймон в книге "Коллапс. Почему одни общества приводят к процветанию, а другие — к гибели", у островитян не было внешних врагов, поскольку они были изолированы и практически ни с кем не контактировали. Никаких свидетельств об изменении климата в этот период тоже нет. Исчезновение культуры моаи — чисто экологическая катастрофа, в которой виноваты сами жители острова Пасхи.

© РИА Новости / А. КарменПерейти в фотобанкВместо того чтобы строить лодки, жители острова Пасхи использовали большое количество древесины для транспортировки статуй моаи, чем фактически лишили себя даров моря и возможности покинуть остров
© РИА Новости / А. Кармен
Перейти в фотобанк
Вместо того чтобы строить лодки, жители острова Пасхи использовали большое количество древесины для транспортировки статуй моаи, чем фактически лишили себя даров моря и возможности покинуть остров

Уничтожение зеленого острова

Викинги, колонизировавшие в X веке Гренландию, неразумно расходовали природные ресурсы и тем самым приблизили гибель своего сообщества. Долгое время считалось, что потомки Эрика Рыжего покинули остров из-за климатических изменений. Когда в 986 году викинги высадились в Гренландии, среднегодовые температуры в Европе были довольно высокими. Четыре столетия спустя наступил так называемый малый ледниковый период, спровоцировавший голод и массовую гибель населения.

Однако анализ проб гренландского ледника, проведенный в 2015 году американскими учеными, позволил сделать вывод, что никакого потепления в X-XIII веках в тех местах не наблюдалось. В десятом столетии там было так же холодно, как и в четырнадцатом, когда последние викинги оставили остров. Поэтому теория о резком изменении климата вряд ли соответствует действительности.

© CC0 / mortenkilsholmАнализ проб гренландского ледника, проведенный в 2015 году, показал, что климатический оптимум (повышение среднегодовых температур на территории Европы в X-XIII веках) не затронул Гренландию
© CC0 / mortenkilsholm
Анализ проб гренландского ледника, проведенный в 2015 году, показал, что климатический оптимум (повышение среднегодовых температур на территории Европы в X-XIII веках) не затронул Гренландию

По мнению Джареда Даймона, воинственные скандинавы потерпели в Гренландии неудачу из-за сочетания нескольких факторов, но главным образом из-за потребительского отношения к природным ресурсам. Исследование озерных донных отложений показало, что викинги выжигали леса под пастбища для скота, срезали дерн для строительства и отопления. Почвы, лишенные растительного покрова, разрушались. Скандинавское население Гренландии исчезло полностью — тысячи, истощенные голодом, погибли в войнах и беспорядках, тысячи уехали, и из потомков Эрика Рыжего никого не осталось.

Все можно исправить

Описанные экологические проблемы смертельны для цивилизации, только если население не хочет приспосабливаться к меняющимся условиям. Викингам Даймон противопоставляет инуитов, живших в Гренландии в те же времена. Дома они строили из снега и льда, обогревались подкожным жиром тюленей, а питались в основном рыбой и морскими животными.

По мнению зооархеологов, древние египтяне способствовали тому, что в долине Нила исчезли дикие звери, но сумели к этому приспособиться, увеличив в рационе долю выращиваемых злаков. Как выяснили исследователи из калифорнийского университета в Санта-Крузе, Университетов Сан-Паулу и Бристоля, за последние четыре тысячи лет из 37 крупных млекопитающих, обитавших в Древнем Египте, до наших дней дожили только семь.

Ученые подчеркивают, что сейчас экологическая обстановка в долине Нила особенно неустойчива и нарушить ее очень просто. Потеря одного-двух видов животных может спровоцировать новую экологическую катастрофу.

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© Египетский совет по делам древностей
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