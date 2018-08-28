В НАСА впервые за 50 лет будущий астронавт отказался от учебы

ВАШИНГТОН, 28 авг – РИА Новости. Впервые с 1968 года отобранный для подготовки к космическим полетам американец отказался от обучения и покинет класс, сообщили в НАСА.
Как сообщает во вторник Houston Cronical, один из будущих астронавтов Робб Кулин прекратит обучение 31 августа. Его решение мотивировано "личными причинами", подробности которых не известны.
НАСА в связи с решением несостоявшегося астронавта заявила, что обучение продолжат 11 курсантов, дополнительного набора проводиться не будет, сообщает газета. Как свидетельствуют данные НАСА, впервые с 1968 года отобранный к обучению человек покидает ряды астронавтов еще до получения допуска к космическим полетам.
До этого он в течение шести лет работал в компании SpaceX, где работал над ракетой Falcon 9. Обладатель диплома инженера в Университете Денвера, он также защитил диссертацию в Университете Дан-Диего, стажировался в Италии и трижды ездил в экспедицию в Антарктику.