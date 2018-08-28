В НАСА впервые за 50 лет будущий астронавт отказался от учебы

ВАШИНГТОН, 28 авг – РИА Новости. Впервые с 1968 года отобранный для подготовки к космическим полетам американец отказался от обучения и покинет класс, сообщили в НАСА.

В июне прошлого года 12 человек — пять женщин и семь мужчин вошли в новый состав астронавтов НАСА, они были отобраны из более чем 18 тысяч заявителей.

Как сообщает во вторник Houston Cronical, один из будущих астронавтов Робб Кулин прекратит обучение 31 августа. Его решение мотивировано "личными причинами", подробности которых не известны.

НАСА в связи с решением несостоявшегося астронавта заявила, что обучение продолжат 11 курсантов, дополнительного набора проводиться не будет, сообщает газета. Как свидетельствуют данные НАСА, впервые с 1968 года отобранный к обучению человек покидает ряды астронавтов еще до получения допуска к космическим полетам.

Тридцатипятилетний Кулин, уроженц Аляски, начал обучение в Хьюстоне в августе 2017. Он трижды подавал заявку на то, чтобы стать членом класса астронавтов и был принят лишь в 2017 году.

До этого он в течение шести лет работал в компании SpaceX, где работал над ракетой Falcon 9. Обладатель диплома инженера в Университете Денвера, он также защитил диссертацию в Университете Дан-Диего, стажировался в Италии и трижды ездил в экспедицию в Антарктику.