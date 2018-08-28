Российские врачи отобрали готовых к полету в космос эмиратцев

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Главная медицинская комиссия Центра подготовки космонавтов на заседании во вторник отобрала годных по психофизическому состоянию к полету на Международную космическую станцию граждан Объединенных Арабских Эмиратов, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Полет с участием эмиратского космонавта запланирован на апрель 2019 года. Запуск состоится на транспортном пилотируемом корабле "Союз МС-12". Обсуждается также организация длительной миссии на МКС для ОАЭ на срок около одного месяца. Помимо ОАЭ, Роскосмос ведет переговоры о полете на МКС представителей Бахрейна.

"Комиссия российских специалистов завершала свою работу и представила делегации Космического центра Мохаммеда ибн Рашида информацию о медицинском обследовании и прохождении тренировок на тренажерах граждан ОАЭ, то есть о готовности того или иного кандидата к космическому полету", — сказал собеседник агентства.

После отбора кандидаты отправятся в ОАЭ, где на национальном уровне будут определены два космонавта — основной и дублирующий. В полет отправится только один из них. Кандидаты приступят к тренировкам в Центре подготовки космонавтов в подмосковном Звездном городке ближе к середине сентября.

Ранее Роскосмос сообщал, что делегация ОАЭ, в состав которой вошли представители Космического центра Мохаммеда ибн Рашида и девять претендентов для полета в космос, прибыла в Россию для проведения медицинского отбора для организации полета в космос с различными научными миссиями.