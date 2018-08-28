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"Роскосмос" обещает подписать контракт по "Ангаре" в ближайшее время

(обновлено: 16:03 28.08.2018)
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© РИА Новости / Игорь АгеенкоПерейти в фотобанкКосмодром Восточный. Архивное фотоКосмодром Восточный. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Заключение контракта на строительство стартовой инфраструктуры под ракету "Ангара" на Восточном будет проведено на самом космодроме в ближайшее время, но точная дата пока не известна. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Роскосмоса и в производственном строительном объединении (ПСО) "Казань", определенном основным подрядчиком возведения стартовой площадки.

Ракета-носитель тяжелого класса Ангара-А5
© Фото : Предоставлено холдингом "Швабе"
Эксперт оценил возможности модернизированной ракеты "Ангара-А5М"
Во вторник дирекция космодрома Восточный заказала строительство стартовой инфраструктуры под ракету "Ангара". На эти цели планируется направить почти 39 миллиардов рублей, говорится в конкурсной документации, размещенной на сайте госзакупок.

"Разногласий по распределению объема работ между Роскосмосом и ПСО "Казань" по строительству второй очереди космодрома "Восточный" нет. Подписание контракта планируется в ближайшее время на космодроме", — сказали в пресс-службе Роскосмоса.

В то же время в пресс-службе ПСО "Казань" РИА Новости сообщили, что в ближайшие дни подписание контракта не планируется. Возможные сроки заключения контракта там указать затруднились, как и причины по которым он до сих пор не подписан.

Между тем ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что соответствующий контракт будет подписан в конце августа. Сами строительные работы планировалось начать в сентябре. До этого сообщалось, что стройка на Восточном начнется сначала в 2017 году, потом в начале 2018 года, затем сообщалось о весне, мае, июне, июле, и, наконец, августе текущего года.

Макеты ракет-носителей Ангара. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Как пояснили РИА Новости два источника в ракетно-космической отрасли, отсрочка подписания контракта была вызвана тем, что "Роскосмос" и ПСО "Казань" не могли распределить какие работы возьмет на себя генеральный подрядчик, а какие – предприятия госкорпорации. По словам обоих собеседников, ПСО "Казань" готово осуществить весь спектр строительно-монтажных работ, включая оснащение стартового комплекса специализированным технологическим оборудованием. "Есть определенные работы, которые могут выполнять компании даже без необходимости получения специальных лицензий", — пояснил один из источников.

По его словам, "Роскосмос" намерен переложить часть строительно-монтажных работ на дочерние предприятия, чтобы загрузить их мощности, и, к тому же, опасаясь, что "Казань", не обладающая необходимым опытом строительства такого рода объекта, не сможет качественно и в срок выполнить необходимые работы.

"Именно несогласованность в распределении работ уже который месяц не позволяет подписать контракт, хотя имеется финансирование, на космодром Восточный завезена необходимая строительная техника и оборудование", — пояснил другой собеседник РИА Новости.

ПСО "Казань" было выбрано госкорпорацией "Роскосмос" осенью 2017 года для проведения строительных работ без соответствующего конкурса, хотя изначально предполагалось провести выбор генерального подрядчика на конкурсной основе. Решение о назначении "Казани" было поддержано руководством страны.

Пуск ракеты-носителя Союз-2.1А. Архивное фото
© Фото : Роскосмос
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До этого первую очередь космодрома Восточный под ракету "Союз-2" строил "Спецстрой". Он был ликвидирован в конце 2016 года на фоне сообщений о коррупции и неэффективном расходовании средств, в частности при строительстве космодрома. Ряд фигурантов уголовных дел по хищениям на Восточном получили реальные сроки заключения.

При том, что сроки начала строительных работ постоянно сдвигаются, первый старт тяжёлой ракеты "Ангара" продолжает планироваться на 2021 год. Саму "Ангару" запускали всего два раза, оба — с космодрома Плесецк. Первый раз — в легком исполнении в июле 2014 года. Во второй раз испытали тяжелую "Ангару-А5" в декабре 2014 года.

Как строили Восточный

Космодром Восточный начали строить для обеспечения независимого доступа России в космос. До этого на территории страны находился только военный космодром Плесецк. Гражданские пуски приходилось осуществлять с космодрома Байконур в Казахстане, который Москва арендует у Астаны.

Подготовка к пуску ракеты носителя Союз-2.1б с космодрома Восточный
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Космодром Восточный
Вначале космодром предполагалось использовать только для гражданских запусков, но в 2017 году глава госкорпорации "Роскосмос" заявил о планах по его совместному использованию с Минобороны России. В этой связи было решено отказаться от строительства второго стартового стола под "Ангару" на Плесецке, а высвободившиеся средства направить на Восточный.

Строительство космодрома началось в 2012 году на Дальнем Востоке в Амурской области в районе города Циолковский (ранее поселок Углегорск) недалеко от расформированного космодрома Свободный в соответствии с указом президента Владимира Путина от 6 ноября 2007 года и распоряжением правительства России от 14 января 2009 года.

Ввод объектов космодрома в эксплуатацию был разделен на три этапа. На первом этапе планировалось создание космического ракетного комплекса "Союз-2", объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе жилого города (до 12 тысяч человек).

Космодром Восточный. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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На низком старте: вторую очередь Восточного начнут строить в сентябре
Второй этап предусматривает создание объектов наземной инфраструктуры космического ракетного комплекса тяжелого класса типа "Ангара" для выведения космических аппаратов на высокоэнергетические орбиты и пилотируемых кораблей нового поколения, а также расширение жилищного комплекса (до 20 тысяч человек) и создание аэропортового комплекса.

На третьем этапе запланировано создание объектов наземной инфраструктуры второй очереди для запуска ракеты-носителя сверхтяжелого класса, в том числе для лунных экспедиций, а также расширение жилищного комплекса (до 30 тысяч человек).

В середине января 2016 года были завершены основные строительные работы на объектах космодрома, которые должны были обеспечить первый запуск. Он состоялся 28 апреля 2016 года, когда ракета-носитель "Союз-2.1а" стартовала с Восточного с тремя спутниками.

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