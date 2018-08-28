Россия заменила украинские комплектующие для "Ангары" на отечественные

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Россия заменила украинские шаробаллоны для хранения газов в ракетах-носителях на емкости российского производства, сообщает пресс-служба Центра Хруничева.

"Первая товарная партия титановых шаробаллонов для ракет-носителей "Ангара" отправлена с Воронежского механического завода в ПО "Полет" — филиал Центра Хруничева в Омске. Это первый комплект титановых шаробаллонов отечественного производства: до 2014 г для российских ракет-носителей их поставлял украинский "Южмаш", — говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.

В сообщении отмечается, что при этом были применены более прогрессивные технологии изготовления, чем применявшиеся на Украине.

Титановые шаробаллоны используются в составе всех перспективных ракет-носителей, решение о переходе на изготовление собственных шаробаллонов было принято в РФ в 2014 году.