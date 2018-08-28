В Москве хирурги реконструировали ребенку отсутствовавший палец на руке

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Московские хирурги больницы имени Филатова выполнили сложную операцию по реконструкции большого пальца на руке маленького ребёнка, который отсутствовал у малыша с рождения, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения столицы во вторник.

"В детскую городскую клиническую больницу № 13 имени Филатова департамента здравоохранения Москвы поступил ребенок с врожденной аномалией – у малыша полностью отсутствовал большой палец на правой руке. Детским хирургам удалось сделать сложную операцию и провести реконструкцию большого пальца", — говорится в сообщении.

Как пояснили в департаменте, специалисты выполнили поллицизацию — эта операция заключается в перемещении одного из имеющихся пальцев кисти с комплексом сосудов и нервов в позицию большого пальца кисти.

"В послеоперационном периоде рука ребенка фиксируется гипсовой лонгетой. Поллицизация – операция, позволяющая с минимально возможными затратами со стороны пациента, без выполнения дополнительной кожной и костной пластики, в один этап восстановить первый палец кисти ребенка. Данная операция позволяет реконструированному пальцу кисти иметь максимальный объем движений, с сохранением чувствительности и функционального схвата", — рассказали в ведомстве.

Подчеркивается, что сейчас ребенок чувствует себя хорошо и послеоперационный период прошел успешно.