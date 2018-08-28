РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Кардиологи доказали, что отпуск продлевает жизнь

03830
© Depositphotos / YarutaСчастливая семья на мореСчастливая семья на море
© Depositphotos / Yaruta
Подпишись на ежедневную рассылку РИА Наука

Спасибо за подписку

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Люди, выходящие в длинные отпуска, в среднем живут дольше и реже страдают от болезней сердца и сосудов, чем абсолютные трудоголики и любители коротких отпусков. К такому выводу пришли ученые, выступавшие на очередном конгрессе Европейского кардиологического общества в немецком Мюнхене.

Пассажиры проходят на посадку
© Fotolia / Gerhard Seybert
Психологи рассказали, как дождаться отпуска и безболезненно вернуться
"Не стоит думать, что здоровый образ жизни и хорошая пища как-то компенсируют то, что вы будете работать слишком усердно и никогда не будете выходить в отпуск. Отпуск – хороший способ избавиться от стресса и поправить здоровье сердца, что особенно заметно среди мужчин", — рассказывает Тимо Страндберг (Timo Strandberg) из университета Хельсинки (Финляндия).

По статистике ВОЗ, болезни сердца и сосудов, в том числе инфаркты, инсульты и хроническая сердечная недостаточность, являются главной причиной смерти людей на глобальном уровне. Каждый год от них умирает около 17 миллионов людей. Одной из главных причин развития этих болезней сегодня считается гипертония, развивающаяся у жертв этих болезней из-за стресса, неправильного питания, сидячего образа жизни и вредных привычек.

Страндберг и его коллеги раскрыли еще одну необычную связь между здоровьем сердечно-сосудистой системы и смертностью, наблюдая на протяжении полувека за жизнью примерно 1,2 тысячи состоятельных предпринимателей, живущих в столице Финляндии.

Ученые разделили участников этого эксперимента на две группы, одна из которых постоянно получала советы по ведению здорового образа жизни и определенные лекарства, защищавшие их организм от высокого давления и "вредных" версий холестерина, а другие жили так, как и раньше.

Изначально, как отмечает Страндберг, подобное вмешательство в жизнь бизнесменов благотворно сказывалось на их здоровье. Частота развития проблем с сердцем среди них снизилась на 46% по сравнению с представителями контрольной группы, а их физическое состояние в целом заметно улучшилось.

Ярмарка вакансий в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Ученые: 80% россиян не уверены в завтрашнем дне и имеют нестабильную работу

Последующие наблюдения раскрыли несколько странностей, главной из которых стало то, что число людей из первой группы, умерших в первые 30 лет наблюдений, заметно превышало количество преждевременно скончавшихся бизнесменов, не получавших подобные рекомендации.

В последующие годы разрыв в уровне смертности только продолжал расти, что заставило медиков проанализировать все остальные аспекты жизни их подопечных, надеясь найти статистические "корни" этих аномалий.

Как оказалось, скрытой причиной повышения смертности было то, что бизнесмены из первой группы в среднем заметно реже выходили в отпуск и проводили на отдыхе меньше времени, чем представители контрольной группы.

Более того, чем выше был уровень "трудоголизма" как у тех, так и у других участников опытов, тем меньше в среднем они жили и чаще умирали от сердечных приступов, инфарктов и прочих болезней сердца. К примеру, мужчины, отдыхавшие три недели в году или меньше, умирали на 37% чаще, чем предприниматели, проводившие целый месяц в отпуске.

Больное сердце
© Depositphotos / stevanovicigor
Ученые выяснили, почему стресс чаще убивает мужчин

"Наши наблюдения показывают, что мужчины, проводившие мало времени в отпуске, меньше спали и дольше работали, чем остальные участники эксперимента. Высокий уровень стресса, который они испытывали, фактически обнулял всю пользу от здорового образа жизни. Вдобавок, сами усилия по поддержанию себя в порядке могли вызывать у них дополнительный стресс", — поясняет Страндберг.

Все это, как подчеркивает ученый, не говорит о том, что все подобные изменения в диете и отказ от вредных привычек негативно влияют на продолжительность жизни. Так же важно, по его словам, бороться со стрессом и отдыхать так часто, как это возможно, чтобы эффект от перехода к здоровой жизни был максимальным.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена