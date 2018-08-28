На территории нижегородского кремля нашли неизвестное ранее погребение

Раскопки на месте храма Симеона Столпника в Нижегородском кремле. 28 августа 2018

Раскопки на месте храма Симеона Столпника в Нижегородском кремле. 28 августа 2018

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 авг — РИА Новости. Археологи при раскопках старого храма на территории нижегородского кремля обнаружили ранее неизвестное кладбище, сообщил РИА Новости во вторник представитель археологической группы.

"Мы начали раскопки храма Симеона Столпника, который взорвали в 1928 году, а теперь планируется построить заново. Во время раскопок обнаружили неизвестное ранее кладбище, где насчитывается около 130 погребений, датируемых примерно XIV веком. Найдены даже детские погребения", — сказал археолог.

Он добавил, что, помимо скелетов, также найдены кресты, медные монеты, посуда, женские украшения, изразцы печи, располагавшейся во взорванном храме.

Раскопки ведутся около Ивановской башни кремля. Площадь старого храма достигала 700 квадратных метров. В настоящее время раскопки продолжаются.