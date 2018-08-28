Ученые предложили создать у берегов Крыма искусственные рифы

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг — РИА Новости. Ученые предлагают создать вдоль крымского побережья искусственные рифы, что позволит очистить морскую воду, выращивать мидии и привлечь любителей дайвинга, заявил секретарь Русского географического общества в Крыму, президент российского Союза спелеологов Геннадий Самохин.

"По мнению наших коллег из Института биологии южных морей Севастополя, нужно сделать искусственные рифы, чтобы на них искусственно начали расти мидии. Это, во-первых, защитит от тральщиков, а во-вторых на этих рифах вырастет огромное количество мидий, которые очистят воду", — сказал Самохин в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

Он подчеркнул, что ранее существовал проект создания цепи искусственных рифов по всему Черноморскому побережью. Однако его не удалось реализовать.

"Сейчас есть проект сделать от Сочи до Крыма и по Крыму точечные искусственные рифы, которые будут не только как мидийные плантации, но для рекреационного дайвинга", — заявил Самохин.

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