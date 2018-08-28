Ученые изучили пещеру, обнаруженную у трассы "Таврида" в Крыму

СИМФЕОПОЛЬ, 28 авг — РИА Новости. Обнаруженная на пути строящейся федеральной трассы "Таврида" пещера исследована и обмеряна, дорога должна пройти над ней, и сейчас прорабатываются различные проектные решения этого, сообщил секретарь Русского географического общества в Крыму, президент российского Союза спелеологов Геннадий Самохин.

Карстовая полость — пещера длиной более километра была обнаружена в Белогорском районе Крыма в районе поселка Зуя во время строительства трассы "Таврида". Спелеологи Крыма нашли в пещере останки древних хищников и других животных. В пещеру были организованы комплексные экспедиции, в состав которых входили специалисты разных областей — спелеологи, палеонтологи, археологи, палеоботаники, специалисты по радиоизотопному датированию.

"Пещера, к сожалению, задерживала строительство. Главная наша задача была сделать полноценное комплексное исследование для проектировщиков, сделать обмеры пещеры, чтобы они сделали правильное проектное решение. Это исследование было сделано. Мы написали полномасштабный научный отчет. Все документы передали в организацию, которая занимается проектированием этой трассы… Пока конкретно говорить сложно, прорабатываются разные варианты, но точно, трасса не переносится. Трасса будет проходить над пещерой. Как самый максимум, это будет эстакада либо бетонная плита. Проектировщики, я уверен, примут правильное проектное решение", — Самохин в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

По его словам, с возобновлением строительства трассы на этом участке нынешний вход в пещеру придется закрыть.

"Естественно, нынешний вход в пещеру будет закрываться. Мы знаем, где можно сделать другие входы", — подчеркнул Самохин.

В Крыму строится четырехполосная трасса "Таврида", которая соединит Керчь, откуда построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Первый этап строительства трассы (две полосы) планируется завершить к концу 2018 года, второй (четыре полосы) — к концу 2020 года. Общая протяженность трассы — 250,7 километра, пропускная способность — до 40 тысяч автомобилей в сутки. Генподрядчик строительства — АО "ВАД". Полная стоимость строительства "Тавриды" определена на уровне 149,3 миллиарда рублей.

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