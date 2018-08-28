Требования к системам ракеты "Союз-5" сформировали, сообщил источник

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Предприятия "Роскосмоса" завершили согласование требований к системам новой российской ракеты среднего класса "Союз-5", техническое задание передано на утверждение военной приемке, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"Роскосмос" и "Казкосмос" 22 августа договорились о создании стартового комплекса "Байтерек" на космодроме Байконур под новую ракету среднего класса "Союз-5". Первый пуск запланирован на 2022 год. Он будет проведен либо с макетом спутника, либо с настоящим космическим аппаратом, но не с беспилотным пилотируемым космическим кораблем "Федерация", как изначально планировалось.
"Техническое задание на системы "Союз-5" определено и утверждено на уровне генконструктора, согласовано с предприятиями-поставщиками. На прошлой неделе документы переданы на согласование военной приемке", — сказал собеседник.
Ранее сообщалось, что к ноябрю должен быть разработан эскизный проект космического ракетного комплекса "Союз-5", включающего ракету-носитель среднего класса, наземную инфраструктуру для подготовки и проведения ее пуска. В рамках соглашения с Казахстаном Москва взяла на себя работы по созданию новой ракеты, Астана же должна провести за свой счет модернизацию стартового комплекса на Байконуре от ракеты "Зенит" под "Союз-5".
Разработка новой российской ракеты среднего класса ведется в рамках опытно-конструкторской работы "Феникс", прописанной в действующей Федеральной космической программе на 2016-2025 годы. На нее в программе заложено 30 миллиардов рублей, что в два раза меньше, чем сумма заключенного контракта.
На первой ступени ракеты планируется использовать двигатели РД-171МВ — модернизированные двигатели от ракет "Зенит". На второй — РД-0124М — двигатели от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б" вместо производимых на Украине двигателей РД-120 для "Зенита".