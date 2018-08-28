Требования к системам ракеты "Союз-5" сформировали, сообщил источник

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Предприятия "Роскосмоса" завершили согласование требований к системам новой российской ракеты среднего класса "Союз-5", техническое задание передано на утверждение военной приемке, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Роскосмос" и "Казкосмос" 22 августа договорились о создании стартового комплекса "Байтерек" на космодроме Байконур под новую ракету среднего класса "Союз-5". Первый пуск запланирован на 2022 год. Он будет проведен либо с макетом спутника, либо с настоящим космическим аппаратом, но не с беспилотным пилотируемым космическим кораблем "Федерация", как изначально планировалось.

"Техническое задание на системы "Союз-5" определено и утверждено на уровне генконструктора, согласовано с предприятиями-поставщиками. На прошлой неделе документы переданы на согласование военной приемке", — сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что к ноябрю должен быть разработан эскизный проект космического ракетного комплекса "Союз-5", включающего ракету-носитель среднего класса, наземную инфраструктуру для подготовки и проведения ее пуска. В рамках соглашения с Казахстаном Москва взяла на себя работы по созданию новой ракеты, Астана же должна провести за свой счет модернизацию стартового комплекса на Байконуре от ракеты "Зенит" под "Союз-5".

Перед соглашением с Казахстаном, "Роскосмос" подписал контракт с Ракетно-космической корпорацией "Энергия" на разработку ракеты "Союз-5". На эти цели госкорпорация намерена выделить 61 миллиард 198 миллионов 300 тысяч рублей.

Разработка новой российской ракеты среднего класса ведется в рамках опытно-конструкторской работы "Феникс", прописанной в действующей Федеральной космической программе на 2016-2025 годы. На нее в программе заложено 30 миллиардов рублей, что в два раза меньше, чем сумма заключенного контракта.

Разработка новой отечественной средней ракеты на базе российской-украинской ракеты "Зенит" началась в России в 2016 году, а первые предложения по ней относятся к началу 2010-х годов, когда она фигурировала под названием "Энергия-К". В мае 2017 года ракета получила свое нынешнее название "Союз-5". В августе 2017 года распоряжением правительства головным разработчиком ракетного комплекса была назначена РКК "Энергия".

На первой ступени ракеты планируется использовать двигатели РД-171МВ — модернизированные двигатели от ракет "Зенит". На второй — РД-0124М — двигатели от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б" вместо производимых на Украине двигателей РД-120 для "Зенита".