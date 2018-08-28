Путин пообещал добиться укрепления позиций России в научном развитии

НОВОСИБИРСК, 28 авг — РИА Новости. Российские власти сделают все для укрепления позиций страны среди лидеров научно-технологического развития, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме "Технопром-2018".

"Убежден, что общими усилиями мы непременно решим все стоящие перед нами задачи, обеспечим мощный научный технологический рывок не только Сибири, но и всей страны, обязательно добьемся, чтобы наша страна укрепляла свои позиции среди лидеров научно-технологического развития", — сказал Путин.

Он пожелал участникам форума в Новосибирске интересного и плодотворного общения.

"Знаю, что среди участников не только российские представители различных направлений деятельности, науки, бизнеса и общественных организаций, но и наши коллеги и друзья из-за границы. Хочу их поблагодарить за то внимание, которое они уделяют своей работе с Россией", — добавил президент.