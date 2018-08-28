РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Личное обаяние: ученые оценили шансы полюбить заново после долгой разлуки

(обновлено: 08:14 28.08.2018)
0180
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyПожилая параПожилая пара
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
Подпишись на ежедневную рассылку РИА Наука

Спасибо за подписку

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости, Татьяна Пичугина. С годами личность сильно меняется, и все же приобретенные в юности черты характера сохраняются. Это доказано экспериментально. На склоне лет люди становятся спокойнее, мудрее, однако человек остается самим собой на протяжении всей жизни. Много ли общего между подростком и стариком и что происходит с личностью за полвека — в материале РИА Новости.

Для синестетиков звуки имеют цвет
© Depositphotos / olly18
На вкус и цвет. Чем отличается мозг синестетов

"Алло, ищем таланты"

Все любят истории о вечной любви, героях, оставшихся верными своим убеждениям. Измученные разлукой сердца соединяются, чтобы прожить остаток жизни вместе, а сильные духом в конце концов добиваются поставленной цели. Мы верим, что личность человека неизменна. Но так ли это на самом деле?

Может ли школьная любовь вспыхнуть спустя десятилетия? Одинаковый ли характер у человека в 16 и 67 лет? Как на нас влияет возраст? Какие черты сохраняются, а какие теряются? Почему одни люди сильно меняются, а другие — нет?

На эти вопросы попытались ответить ученые из США и Германии. Они проанализировали базу талантливых школьников из США, анкетированных в 1960 году. Это 440 тысяч анкет подростков из 1300 школ по всей стране.

Исследователи отобрали 4510 анкет и попытались разыскать этих людей в 2010 году. Не все адреса удалось установить, но в итоге на связь вышли 1795 человек. Их снова проанкетировали. Примерно половина респондентов — женщины, подавляющее большинство (93%) — белые.

© Иллюстрация РИА НовостиБольшая пятерка черт, которые характеризуют личность
© Иллюстрация РИА Новости
Большая пятерка черт, которые характеризуют личность

Внутренний стержень

Ученые исходили из классического представления о пяти главных чертах, определяющих мысли, желания, эмоции и в конечном счете поведение. Это базовые характеристики личности. Соответственно, в анкетах содержались вопросы о десяти свойствах — по два на каждую черту: спокойствие, уверенность в себе, зрелость, аккуратность, лидерство, коммуникабельность, социальная чувствительность, культура, импульсивность, энергичность.

Сравнивая анкеты, заполненные в 16 и 67 лет, исследователи применяли несколько уровней обработки данных, чтобы повысить их достоверность. Результаты обнадежили: все десять свойств резко изменились только у единиц, остальные анкетируемые остались сами собой.

Молодой мужчина в кресле. Архивное фото
© Depositphotos / stokkete
Молодежь без стремлений: в России выросло поколение "сатори"

В то же время у половины опрошенных четыре и более свойств личности оказались заметно другими, и в целом у более чем сорока процентов участников исследования характер ощутимо подкорректировался. Причем от пола это не зависело.

Анализ результатов показал, что с годами люди становятся спокойнее, аккуратнее, увереннее, чувствуют себя более зрелыми. Прирожденные лидеры развивают это свое главное качество, как и те, кто склонен сопереживать другим.

Авторы работы утверждают, что в 70% случаев влюбленные после долгой разлуки возобновят отношения. Разумеется, годы изменят их внешне и внутренне, но главные черты сохранятся, и их все еще можно будет разглядеть. Общение упростит и то, что оба приобретут опыт, приблизятся к некоему среднему идеалу.

© Иллюстрация РИА Новости
© Иллюстрация РИА Новости

Общительность навсегда

Такие свойства характера, как общительность и добросовестность, остаются на всю жизнь. Это продемонстрировали американские ученые, изучив, как меняются пять главных черт личности у населения Австралии. В 2005 и 2009 годах они проанкетировали более 13 тысяч человек в возрасте от 15 до 84 лет. Выяснилось, что личность взрослого человека стабильна, особенно между 50 и 60 годами, а в юности и старости возможны сильные изменения.

Пара в кровати. Архивное фото
© Fotolia / Sergey Nivens
Секс в пожилом возрасте сохраняет память, доказал ученый

На формирование личности влияют культурные особенности, методы воспитания, природа, язык и много разных случайных факторов. Но определяющими ученые все же считают генетику и то окружение, в котором взрослеет и находится человек на протяжении жизни. Отбросить среду совсем нельзя, поскольку иначе не объяснить, почему у членов семьи зачастую похожий характер. С другой стороны, однояйцевые близнецы, имеющие одинаковый генотип, выросшие в одной среде, становятся разными личностями.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена