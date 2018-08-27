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Ученые открыли загадочные каналы, соединяющие мозг и кости черепа

02020
© Gregory Wojtkiewicz, Center for Systems Biology, Massachusetts General HospitalЗагадочные каналы, соединяющие костный и головной мозгЗагадочные каналы, соединяющие костный и головной мозг
© Gregory Wojtkiewicz, Center for Systems Biology, Massachusetts General Hospital
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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Биологи из Гарварда открыли необычные каналы, связывающие костный мозг в толще черепа с тканями головного мозга, что может объяснять, как иммунные клетки попадают внутрь него при развитии воспалений. Их выводы были представлены в журнале Nature Neuroscience.

Оранжевым отмечены лимфатические сосуды, зеленым – кровеносный сосуд
© Фото : Kari Alitalo
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"Мы планируем изучить то, как влияют эти каналы на развитие болезни Альцгеймера, инсультов, гипертонии и других недугов, связанных с воспалительными процессами. Кроме того, их можно использовать для прямой доставки лекарств в мозг", — отмечает Маттиас Нарендорф (Mathias Nahrendorf) из Гарвардского университета (США).

Неприступная крепость

Наш мозг изолирован от всего остального организма так называемым гемоэнцефалическим барьером (ГЭБ) – плотным слоем из особых клеток-астроцитов, окружающих все кровеносные сосуда мозга и не пропускающих внутрь него ничего, кроме кислорода и питательных веществ.

Как объясняют ученые, этот барьер не является монолитной стеной, а набором из своеобразных клеток-"кирпичей", между которыми есть небольшие протоки, так называемые "плотные контакты". Недавно биологи обнаружили, что эти контакты могут расширяться при определенных условиях, и помогать мозгу очищать себя от "мусора".

Нарендорф и его коллеги случайно открыли еще один возможный "черный ход" для проникновения инфекций или иммунных клеток в мозг человека, изучая то, как иммунитет мышей реагировал на различные формы инсультов, вызванных хирургическим или химическим путем.

Строение нейрона головного мозга
© Fotolia / ktsdesign
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Его команду, как отмечает биолог, интересовало то, откуда берутся тельца, первыми реагирующие на повреждение сосудов и кровоизлияние в мозг. Для ответа на этот вопрос они ввели в разные части костного мозга, где формируются нейтрофилы, иммунные клетки "быстрого реагирования", особую краску, которая заставила их светиться разными цветами, и проследили за их миграциями.

К большому удивлению Нарендорфа, первыми в поврежденные сосуды мозга мышей проникли не иммунные тельца, сформировавшиеся в больших берцовых костях, главной "фабрике" подобных клеток, а их "кузены", возникшие внутри костей черепа.

"Служебный вход" мозга

Нечто подобное раньше считалось невозможным, так как биологи полагали, что у клеток, возникающих внутри черепа, нет возможности просочиться через ГЭБ и попасть внутрь мозга. Пытаясь понять, как это случилось, авторы статьи детально изучили структуру границы между черепом и его внутренностями.

"Мы рассмотрели кости черепа со всех возможных углов, пытаясь понять, как нейтрофилы могли проникать внутрь мозга. Неожиданным образом мы нашли множество микроскопических каналов, напрямую соединявших костный и головной мозг", — продолжает Нарендорф.

Дальнейшие наблюдения за этими каналами показали, что клетки движутся через них только в тех случаях, когда в мозге появляется инфекция или его сосуды повреждаются во время инсультов. В других случаях нейтрофилы проникают не в мозг, а в сосуды, питающие кости черепа, и распространяются по всем остальным уголкам организма.

Ученый держит в руках мозг человека, страдавшего болезнью Альцгеймера
© Фото : Dublin Brain Bank 2015
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Подобные структуры, имеющие примерно в пять раз большие размеры, присутствуют и в черепе человека. Они, как предполагают ученые, могут пропускать не только нейтрофилы, но и другие типы клеток, которые еще предстоит открыть и изучить.

Наблюдения за ними, как надеются гарвардские биологи, помогут нам понять, как возникают различные воспаления в мозге и как они могут быть связаны с нейродегенеративными и аутоиммунными болезнями.

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