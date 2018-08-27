"Роскосмос" начнет чаще проводить отбор в отряд космонавтов

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Новый отбор в российский отряд космонавтов начнется в ближайшее время, решено проводить отборы чаще, но набирать меньше кандидатов, рассказал журналистам в понедельник исполнительный директор "Роскосмоса", космонавт, Герой России Сергей Крикалев.

"Он (отбор) должен быть объявлен в ближайшее время. В первых числах сентября начнется общекосмическая подготовка (отобранных во время предыдущего отбора кандидатов), после этого объявим новый. В ходе отбора мы поняли, что для поддержания постоянного количества людей в отряде, чтобы у нас гарантированно хватало подготовленных людей, лучше брать небольшими партиями, но почаще", — сказал он.

Таким образом, во время нового набора может быть отобрано меньше людей, чем во время недавно завершившегося, когда отряд пополнили восемь человек.

Об этом Крикалев, которому сегодня исполнилось 60 лет, рассказал после открытия выставки фоторабот "803 дня на орбите Земли" на Страстном бульваре в Москве. На выставке представлены фотографии как авторства космонавта — виды Земли из космоса, так и портреты Крикалева во время разных экспедиций на орбиту. Выставка организована департаментом культуры Москвы и Московским музеем космонавтики.

Крикалев сообщил, что он, как и прежде, любит фотографировать и даже сделал на телефон фотографию самого бульвара перед началом мероприятия.

"Мне очень понравился ракурс: сегодня конец лета, но полно зелени. Все то, что мне нравится, все то, чем хочется поделиться с друзьями, я фотографирую", — признался космонавт.