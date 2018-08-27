Миннауки разработает критерии создания научных центров мирового уровня

НОВОСИБИРСК, 27 авг – РИА Новости. Миннауки и высшего образования РФ планирует до конца года разработать критерии создания научно-образовательных центров мирового уровня в рамках нацпроекта "Наука", сообщил в понедельник на форуме "Технопром-2018" глава министерства Михаил Котюков.

"У нас до конца текущего года стоит задача такие модели сформировать критериально. Что такое научный центр мирового уровня, а что такое НОЦ (научно-образовательный центр) и как это все должно между собой взаимодействовать", — сказал он на форуме "Технопром-2018".

Котюков отметил, что России необходимо трезво оценивать свои возможности, так как сегодня позиции страны в области науки, внедрения разработок в производство и рейтингов университетов заставляют четко представить основу для формирования "нового ландшафта" в этой сфере.

"В моем понимании НОЦ – это точно треугольник Лаврентьева (наука-образование-внедрение). Научный центр мирового уровня – нужно посмотреть. Мы до конца сегодня не имеем единства мнений. Это юрлицо? Это часть одного юрлица или это коллективы из разных организаций? Точно нельзя отделять, образование и междисциплинарность точно должна складываться", — сказал глава Миннауки.

В соответствии с президентским указом от 7 мая "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", кабинету министров при разработке национального проекта в сфере науки предстоит обеспечить создание не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции университетов и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики.