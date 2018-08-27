Ученые Уральского университета нашли метеорит в монгольской пустыне

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 авг — РИА Новости. Ученые Уральского университета нашли в монгольской пустыне метеорит, вес которого составляет 800 граммов, сообщает вуз в понедельник.

Ранее сообщалось, что сотрудники физико-технологического института Уральского федерального университета (УрФУ) 21 августа отправились в метеоритную экспедицию в Монголию. Метеоритная экспедиция УрФУ будет работать до 8 сентября вместе с коллегами из Института астрономии и геофизики Академии наук Монголии.

"Шесть сотрудников научной лаборатории Extra Terra Consortium Уральского федерального университета (УрФУ, Екатеринбург) ведут поиски метеоритного вещества в районе пустыни Гоби (Монголия). Уже найден первый образец весом 800 граммов. По сообщению представителей экспедиции, метеорит найден в районе Ноена", — говорится в сообщении.

Как отмечалось, это четвертая зарубежная экспедиция ученых УрФУ за метеоритами после антарктической (Земля Королевы Мод), иранской (пустыня Деште-Лут) и чилийской (пустыня Атакама). На территории СССР и России метеоритная экспедиция работает с 1986 года.