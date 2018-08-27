Ученые выяснили, как диета влияет на настроение мужчин и женщин

МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Переход на типично "западную" диету делает мужчин более беспокойными, а средиземноморская кухня заметно улучшает настроение представительниц слабого пола. Об этом пишут нейрофизиологи, опубликовавшие статью в журнале Nutritional Neuroscience.
В последние годы ученые активно пытаются понять, существует ли физиологические, эволюционные или химические особенности в работе организма женщин и мужчин, или же если все различия в нашем поведении обусловлены воспитанием, гормонами и культурными традициями.
К примеру, в декабре 2013 года биологи из США выяснили, что некоторые отделы мозга у мужчин общаются друг с другом не так, как это делают аналогичные регионы нервной системы у и женщин, и наоборот. Несколько лет назад молекулярные биологи выяснили, что сильный и слабый пол по-разному воспринимают боль, а совсем недавно нейрофизиологи обнаружили, что женщины видят мир несколько иначе, чем мужчины.
Бегдаче и ее коллеги задумались о том, как различные роли, которые традиционно занимали и мужчины, и женщины до появления современной цивилизации, могли влиять на их пищевые предпочтения и особенности в работе мозга.
Они проверили эту идею, собрав группу из примерно шести сотен анонимных добровольцев и того, и другого пола, и попросили их пройти несколько соцопросов после смены диеты или других крупных перемен в их жизни. Ученых интересовал не только общий стиль их жизни, но и то, как много конкретных продуктов они ели, принимали ли они витамины и прочие пищевые добавки, а также различные социальные факторы, такие как уровень доходов и качество образования.
Проанализировав и сравнив эти наборы данных, нейрофизиологи смогли раскрыть несколько интересных закономерностей, связывающих различия в работе мозга мужчин и женщин с их диетой.
К примеру, употребление фаст-фуда способствовало развитию различных психических расстройств, что в особенности проявлялось среди мужчин. Ученые связывают это с тем, что подобная пища не содержит в себе достаточного количества нутриентов, необходимых для сборки сигнальных молекул в клетках мозга, что приводит к нарушениям в его работе.
Что интересно, недостаток нутриентов влиял на мужчин только в самых тяжелых и запущенных случаях, тогда как женщины реагировали на их отсутствие более остро и при относительно нормальной диете.
По мнению Бегдаче и ее коллег, это связано с различиями в работе мозга у слабого и сильного пола. Как правило, кора больших полушарий у женщин несколько толще, чем у мужчин, из-за чего ей требуется больше нутриентов для поддержания правильного баланса сигнальных молекул. Все это, как считают ученые, необходимо учитывать при составлении диетических рекомендаций и советов по здоровому образу жизни.