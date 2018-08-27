Индия в срок завершит подготовку к отправке пилотируемой космической миссии

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 авг — РИА Новости. Индийская организация космических исследований (ISRO) рассчитывает в срок завершить подготовку к отправке собственной пилотируемой космической миссии — к 2022 году, заявил в интервью агентству PTI главный советник по науке при правительстве Индии Виджай Рагхаван.

"Эта миссия не появляется из ниоткуда, она же не является результатом случайного стечения обстоятельств. На то, чтобы сформировать ее, нам потребовалось значительное время", — сказал Рагхаван, подтвердив ранее озвученные планы по отправке миссии в 2022 году.

На вопрос о том, консультируется ли Индия со своими иностранными коллегами, имеющими значительный опыт в космической отрасли, прежде всего, из России и США, он ответил, что эти две страны являются общепризнанными лидерами в сфере науки и технологий. "Консультации с ними носят естественный характер", — указал собеседник агентства.

Выступая перед соотечественниками по случаю празднования Дня независимости 15 августа, премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что правительство планирует до 2022 года произвести запуск первой национальной пилотируемой миссии в космос. Космический корабль уже получил имя "Гаганьян", что в переводе означает "небесный корабль". Его эскизный проект был представлен еще в 2009 году, сейчас же ведется работа над скафандрами и другим необходимым для отправки астронавтов оборудованием.

Предполагается, что ракета-носитель с первым национальным индийским экипажем будет выведена на низкую околоземную орбиту (порядка 300-400 километров над Землей), на которой астронавты проработают не менее семи дней. В качестве носителя Индия планирует использовать самую мощную из имеющихся в ее распоряжении ракет — GSLV-Mk III.

Индия развивает собственную космическую программу с 1947 года, когда получила независимость. Работа ведется под руководством правительственного департамента космических исследований. Непосредственная организация работ по координации деятельности различных организаций и фирм в рамках космической программы, а также по созданию ракетно-космической техники возложена на ISRO (до 1969 года — Индийский национальный комитет космических исследований).