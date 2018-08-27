Якутия представит на ВЭФ проект научного центра клонирования мамонтов

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ЯКУТСК, 27 авг – РИА Новости. Северо-Восточный федеральный университет представит на четвертом Восточном экономическом форуме (ВЭФ) инвестиционный проект создания научного центра палеогенетики, который будет заниматься вопросами клонирования мамонтов и изучением генетической истории народов северо-востока России, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Ученые центра будут искать и изучать целые жизнеспособные клетки в останках хорошо сохранившихся древних животных благодаря вечной мерзлоте для проведения попыток клонирования вымерших организмов, в том числе мамонтов, уточняется в сообщении.

Дополняется, что ориентировочная стоимость проекта составляет порядка 400 миллионов рублей.

"По словам и.о. ректора федерального университета Евгении Михайловой, на базе вуза планируется создать научный центр мирового уровня по палеогенетике. Идею формирования новой научной площадки поддержало руководство республики Саха (Якутия)", — отмечает пресс-служба.

По сведениям Минвостокразвития России, на территории Якутии было найдено более 80% уникальных находок плейстоценовых и голоценовых животных с сохранившимися мягкими тканями.

Создание научного центра, по мнению авторов проекта, позволит проводить палеогеномные исследования живых организмов, включая человека, населявших и населяющих экосистемы северо-востока Евразии, добавляет пресс-служба.