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Отыщи в себе клеща: на лице человека живут тысячи эктопаразитов

(обновлено: 08:10 27.08.2018)
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© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos / Dexailo, Depositphotos / KalcuttaКлещ на кожеКлещ на коже
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos / Dexailo, Depositphotos / Kalcutta
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости, Альфия Еникеева. Они ползают, едят, спят и даже занимаются сексом — и все это прямо на вашем лице. Тысячи невидимых глазу клещей, которых можно рассмотреть только в очень мощный микроскоп, населяют кожу каждого взрослого обитателя планеты. Насколько они безвредны и что могут рассказать о ранней истории человечества — в материале РИА Новости.

Экосистема на лице

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© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / Erik_Karits
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В 2014 году ученые из Университета Северной Каролины изучали связь между микроскопическими эктопаразитами Demodex и развитием кожных заболеваний. Протестировали новый молекулярный метод, позволяющий обнаружить этих крошечных животных на коже. Считалось, что клещами заражены около 14 процентов человеческой популяции, и ученые хотели понять, насколько это соответствует реальности. Результаты оказались ошеломляющими: сто процентов участников исследования были заражены одним из двух типов клещей — Demodex folliculorum или Demodex brevis, а некоторые — и тем и другим.

Дальнейшие работы только подтвердили эти данные. Клещей обнаружили на лице у трети детей, половины подростков и у всех обследованных взрослых. При этом большинство зараженных никакими кожными заболеваниями не страдали и не имели характерных симптомов вроде покраснения или зуда. Дерматологов это заставило пересмотреть общепринятые взгляды на причины развития розацеа — предполагалось, что заболевание вызывают клещи вида Demodex.

CC BY 4.0 / Vladimir064 / Demodex folliculorum on the human`s eyelash. x100 / Cropped imageDemodex folliculorum любит селиться в порах и волосяных сумках.
CC BY 4.0 / Vladimir064 / Demodex folliculorum on the human`s eyelash. x100 / Cropped image
Demodex folliculorum любит селиться в порах и волосяных сумках.

Ближайшие родственники пауков и скорпионов

Тропические леса Бразилии
© AFP 2018 / Carl de Souza
Сибирские ученые поймали в Бразилии неизвестных клещей-паразитов
Клещи вида Demodex — это крошечные арахниды (их ближайшие родственники — пауки и скорпионы) с восемью лапками и удлиненным полупрозрачным телом. Размер взрослой особи не превышает 0,4 миллиметра, они двуполы, откладывают яйца и живут не больше двух недель. Это, пожалуй, все, что ученые со стопроцентной уверенностью могут сказать об этих членистоногих, хотя впервые они были описаны еще 150 лет назад немецким дерматологом Густавом Симоном.

В 2013 году удалось записать на видео, как самка Demodex folliculorum делает кладку на краю кожной поры, в которой она живет. Исследователи предполагают, что в кладке максимум одно-два яйца, так как визуально их размер соответствует трети тела взрослой особи.

© Depositphotos / edesignuaКлещи на коже человека
© Depositphotos / edesignua
Клещи на коже человека

Demodex folliculorum селятся в порах и волосяных сумках, а более мелкие Demodex brevis — в сальных железах. Обоих находят в основном на лице, около носа, ресниц и бровей, а самыми густонаселенными считаются щеки. По некоторым оценкам, на один квадратный сантиметр кожи лица в среднем приходится одна-две взрослых особи, а у больных розацеа — 10-20. Именно поэтому крошечных членистоногих долгое время считали основной причиной этого заболевания. Сейчас предполагается, что болезнь вызывают другие факторы, клещам же просто комфортно жить в среде, возникающей на коже больных.

Ночные животные

Клещи домашней пыли
© Depositphotos / 3dmentat
Люди и клещи: зачем генетики копаются в домашней пыли
Чем именно питаются клещи, пока неясно. Некоторые исследователи считают, что бактериями, живущими в сальных железах и волосяных луковицах, или кусочками отмершей кожи. Поэтому Demodex — не паразиты, а главные и самые близкие друзья человека, они не позволяют порам закупориться. Другие специалисты полагают, что основная еда животных — гормоны и продукты секреции сальных и потовых желез.

Клещи стараются избегать света и ведут в основном ночной образ жизни, выбираясь на поверхность кожи, когда человек спит. Передвигаются со скоростью восемь-шестнадцать сантиметров в час. В течение своей непродолжительной жизни ни разу не испражняются, так как у них нет анального отверстия. После гибели их тела остаются на поверхности кожи, а содержимое желудков разносится по всему лицу.

Часть исследователей утверждает, что микроскопические клещи тесно связаны с иммунной системой, защищающей людей от инфекций. Резкий рост их популяции может свидетельствовать о проблемах с иммунитетом — у носителей ВИЧ и больных раком фиксируется рекордная численность этих существ.

Главный спутник человека

Клещ, найденный рядом с перьями древнего динозавра внутри янтаря из Мьянмы
© Фото : Penalver et al. / Nature Communications 2017
Ученые нашли клеща-"дракулу", заточенного в янтаре 100 миллионов лет назад
Полностью избавиться от Demodex нельзя. Уже через шесть недель после тотального уничтожения они снова появляются на коже человека. Вероятно, люди заражаются ими друг от друга, а младенцы получают первых клещей от матери — при рождении или позже, при кормлении грудью. Следы микроскопических клещей обнаружены в тканях молочных желез.

Членистоногие Demodex впервые заселили лицо человека примерно 20 тысяч лет назад — на это указывает анализ их митохондриальной ДНК. Американские ученые, исследовавшие образцы с кожи 70 человек из разных стран мира, обнаружили различия в популяциях клещей у представителей различных регионов. Выявленные расхождения согласуются с принятой сегодня гипотезой об африканском происхождении человека, а с другой стороны — демонстрируют и устойчивость популяций: человек практически всю жизнь проводит со "своими" клещами и во взрослом возрасте не может подхватить чужаков.

CC0 / Austin Whittall / Demodex brevis живут в сальных железах человека.
CC0 / Austin Whittall /
Demodex brevis живут в сальных железах человека.

 

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