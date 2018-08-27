Отыщи в себе клеща: на лице человека живут тысячи эктопаразитов

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости, Альфия Еникеева. Они ползают, едят, спят и даже занимаются сексом — и все это прямо на вашем лице. Тысячи невидимых глазу клещей, которых можно рассмотреть только в очень мощный микроскоп, населяют кожу каждого взрослого обитателя планеты. Насколько они безвредны и что могут рассказать о ранней истории человечества — в материале РИА Новости.
Экосистема на лице
Дальнейшие работы только подтвердили эти данные. Клещей обнаружили на лице у трети детей, половины подростков и у всех обследованных взрослых. При этом большинство зараженных никакими кожными заболеваниями не страдали и не имели характерных симптомов вроде покраснения или зуда. Дерматологов это заставило пересмотреть общепринятые взгляды на причины развития розацеа — предполагалось, что заболевание вызывают клещи вида Demodex.
Ближайшие родственники пауков и скорпионов
В 2013 году удалось записать на видео, как самка Demodex folliculorum делает кладку на краю кожной поры, в которой она живет. Исследователи предполагают, что в кладке максимум одно-два яйца, так как визуально их размер соответствует трети тела взрослой особи.
Demodex folliculorum селятся в порах и волосяных сумках, а более мелкие Demodex brevis — в сальных железах. Обоих находят в основном на лице, около носа, ресниц и бровей, а самыми густонаселенными считаются щеки. По некоторым оценкам, на один квадратный сантиметр кожи лица в среднем приходится одна-две взрослых особи, а у больных розацеа — 10-20. Именно поэтому крошечных членистоногих долгое время считали основной причиной этого заболевания. Сейчас предполагается, что болезнь вызывают другие факторы, клещам же просто комфортно жить в среде, возникающей на коже больных.
Ночные животныесчитают, что бактериями, живущими в сальных железах и волосяных луковицах, или кусочками отмершей кожи. Поэтому Demodex — не паразиты, а главные и самые близкие друзья человека, они не позволяют порам закупориться. Другие специалисты полагают, что основная еда животных — гормоны и продукты секреции сальных и потовых желез.
Клещи стараются избегать света и ведут в основном ночной образ жизни, выбираясь на поверхность кожи, когда человек спит. Передвигаются со скоростью восемь-шестнадцать сантиметров в час. В течение своей непродолжительной жизни ни разу не испражняются, так как у них нет анального отверстия. После гибели их тела остаются на поверхности кожи, а содержимое желудков разносится по всему лицу.
Часть исследователей утверждает, что микроскопические клещи тесно связаны с иммунной системой, защищающей людей от инфекций. Резкий рост их популяции может свидетельствовать о проблемах с иммунитетом — у носителей ВИЧ и больных раком фиксируется рекордная численность этих существ.
Главный спутник человека
Членистоногие Demodex впервые заселили лицо человека примерно 20 тысяч лет назад — на это указывает анализ их митохондриальной ДНК. Американские ученые, исследовавшие образцы с кожи 70 человек из разных стран мира, обнаружили различия в популяциях клещей у представителей различных регионов. Выявленные расхождения согласуются с принятой сегодня гипотезой об африканском происхождении человека, а с другой стороны — демонстрируют и устойчивость популяций: человек практически всю жизнь проводит со "своими" клещами и во взрослом возрасте не может подхватить чужаков.