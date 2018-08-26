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Лихой детектив: как русские распоряжаются своим генетическим материалом

(обновлено: 08:43 26.08.2018)
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© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / giuliaisabella, CC0Молекулярная генеалогияМолекулярная генеалогия
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / giuliaisabella, CC0
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Генетические тесты сделали мир молекулярной генеалогии доступным для каждого. Люди находят потерянных родственников, раскрывают фамильные тайны, исследуют генеалогическое древо. Как узнать о своем происхождении и расширить семейный круг — в материале РИА Новости.

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© Фото : MyHeritage
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Семейные споры решит ДНК

"Мы нашли четвероюродную племянницу. Ее дед — брат маминого троюродного брата, следы которого потерялись", — рассказывает РИА Новости москвич Валерий Руднев.

В 2013 году Валерий узнал, что за рубежом можно заказать генетический тест, который определяет предрасположенность к разным заболеваниям, а также дает представление о национальном происхождении. Когда увидел список предполагаемых "родственников", увлекся и начал "раскопки". Родственниками в терминологии сообщества молекулярных генеалогов называют людей, с которыми тест показывает больше всего совпадений. Как правило, это дальнее родство через прапрабабушек, прапрадедушек.

"Большая часть моих предков происходит из Восточной Европы, как и у многих русских", — говорит Валерий и охотно демонстрирует этнический состав своих 23 хромосом.

Вся его семья — восемь человек в четырех поколениях — прошли генетическое тестирование. Супруга Инга, по образованию микробиолог, поддерживает увлечение мужа. Благодаря тестам ДНК она выяснила, что в США живет ее дальняя родственница — потомок одного из братьев прапрабабушки.

Местный житель одетый в традиционную одежду Инков
© AP Photo / Karel Navarro
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Порывшись в домашних архивах, Инга установила, что он уехал за океан в конце XIX века. Американская кузина была в курсе, что у нее русские и еврейские корни, но в семье думали, что все родственники из Старого света погибли во время Второй мировой. Американцы искали родню прицельно, загрузили результаты тестов в базу, записали все фамилии, которые слышали от старшего поколения, и ждали, когда среди "совпаденцев" найдется родня. Так на них вышла Инга, которая узнала в списке девичью фамилию прапрабабушки, услышанную от других членов семьи.

"Дальние родственники живут в Подмосковье, Риге, Санкт-Петербурге. Мы стали перезваниваться, искать документы, фотографии. По кусочкам собрали историю семьи с начала XX века. По крайней мере, слухи о том, что чья-то мать родила не от мужа, оказались неверными. Теперь хотим разобраться с другой легендой: о том, что моя прабабушка якобы родила от гинеколога-грузина. Ну если и так, то, скорее всего, он был евреем", — шутит Инга.

© Валерий Руднев/FTDNAРеконструкция региона происхождения по ДНК
© Валерий Руднев/FTDNA
Реконструкция региона происхождения по ДНК

Как работает тест ДНК

"У человека есть 22 пары неполовых хромосом (аутосомы), пара половых хромосом (XY у мужчин, XX у женщин) и митохондриальная ДНК (мтДНК). По особенностям передачи наследственной информации можно разбить эту совокупность на две подгруппы: 1) однородительские маркеры — Y-хромосома и митогеном; 2) неполовые хромосомы и X-хромосома/ы", — объясняет корреспонденту РИА Новости геномный блогер Сергей Козлов, активный участник сообщества "Молекулярная генеалогия", автор статей о популяционной генетике. 

В первой подгруппе наследственная информация в виде Y-хромосомы идет строго по мужской линии — от отца к сыну, мтДНК — только по материнской. X-хромосома, передаваемая детям обоего пола от матери, показывает многих предков. Аутосомы — вообще всю совокупность предков. От самых далеких нам достаются лишь кусочки аутосом.

Работа лаборатории по исследованию ДНК
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"Подавляющая часть наших наследственных признаков сосредоточена именно во второй подгруппе, но извлечь полезную для генеалогии информацию оттуда тяжело, поскольку без сравнения с родственниками невозможно понять, что здесь получено от бабушки Ирины, что от прадедушки Василия и так далее", — продолжает Сергей. 

В Y-хромосоме выделяют повторяющиеся участки (короткие тандемные повторы — STR-маркеры). Определенный набор этих участков называют гаплотипом. Он указывает на регион происхождения. Чем больше маркеров прочтено, тем точнее определяется гаплотип, а значит, и местоположение на дереве Y-гаплогрупп.

Гаплотипы объединяют в 20 гаплогрупп — большие ветви человечества, существующие сегодня на Земле. Их обозначают латинскими буквами и цифрами. Они выводятся от условного Адама — общего предка всех людей, жившего, по разным оценкам, от 80 до 275 тысяч лет назад где-то в Африке.

Для Y-хромосом русских, белорусов, украинцев, поляков в основном характерны три гаплогруппы — R1a1, I2a, N1c1.

Ученый с моделью ДНК в пробирке
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Аналогично род (митогруппы) и ветви (митотипы), как правило, определяют по двум участкам в мтДНК, передаваемой по женской линии: HVR1 и HVR2. Все митогруппы ведут к условной Еве, которая тоже жила в Африке, примерно 180 тысяч лет назад. Прародительница основала 29 родов. У русских чаще всего встречаются митогруппы H, T, J, U5a.

"По большому счету, гаплогруппы — это условность. Существует общая древовидная схема родства по Y-хромосоме. Некоторые ветви (клады) этого дерева получили собственные наименования как отдельные гаплогруппы. Но поскольку регулярно возникают новые мутации Y-хромосомы, внутри каждой подгруппы продолжается ветвление. Новые ветви называются субклады. Сейчас постепенно переходят на систему, когда обозначается "большая" гаплогруппа (R1a, R1b, N, I, E) и к ней прибавляется наименование наиболее "свежей" общей мутации, маркирующей отдельную ветвь внутри этой гаплогруппы. Допустим, субклад I1-M227 (найден в скандинавских странах. — Прим. ред.) одновременно принадлежит к гаплогруппе I1, а также родительским к ней I, IJ, IJK, F, CF, BT и так далее", — объясняет Козлов.

Чаще всего люди заказывают тест Y-хромосомы мужских членов семьи. Анализ аутосом и мтДНК повышает шансы найти близких родственников.

© Иллюстрация РИА НовостиКак наследуется генетическая информация мужчинами и женщинами
© Иллюстрация РИА Новости
Как наследуется генетическая информация мужчинами и женщинами

От документов к пробиркам

"У меня многие из родни любили путешествовать. Хотелось и в соседней Польше побывать. Но это затратно — виза стоит дорого. В 2000 году мы узнали, что если найти в роду поляков, можно получить карту, которая дает право безвизового посещения Польши, а теперь и всего Евросоюза. Легенда такая в семье была. Почему бы не попробовать? Поэтому в 2006-м я засела в архивы. Близких родственников-поляков не нашла. Но сам поиск меня очень увлек. Главное, узнать правду", — рассказывает РИА Новости минчанка Елена Короткевич, участница форума "Молекулярная генеалогия".

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На генеалогическом форуме ВГД и в "Одноклассниках" Елена встретила таких же увлеченных однофамильцев из России. Один написал для потомков подробную историю семьи, второй сделал фамильный сайт. Их деды жили в Белоруссии, но в разных местах. Короткевичи решили узнать, не родственники ли они.

Однако установить родство по архивам не удалось: многие документы уничтожены в войнах, прокатившихся по Белоруссии.

На встрече форумчан ВГД Елена узнала от генетика, что есть решение этой задачи — тесты ДНК. Ее отец и другие Короткевичи сделали анализ по Y-хромосоме и получили отрицательный результат. Значит, просто однофамильцы. Их общий предок жил как минимум 2500 лет назад.

Довольно быстро выяснилось, что род отца разошелся с поляками примерно 700 лет назад. "Безвиз" не получить, зато семейная легенда подтверждена.

Елена взялась проверить еще одну семейную историю о дяде своей бабушки — Павле Михаленко, о котором было известно только, что он — полярник. По интернету быстро установила, что он — почетный житель Диксона (поселок на Таймыре), в советское время до самой пенсии работал там на геодезической станции. На местном форуме оставила запрос, и через два года на него откликнулась дочь Михаленко. Вскоре Елена навестила 98-летнего Павла Яковлевича, от которого узнала удивительную историю его жизни и взяла его образец ДНК. Этот тест помог установить, что род ведет начало из Черниговской губернии.

Обнадеживающие результаты

Елена сыплет профессиональными терминами — "снипы", "гаплогруппы", "маркеры", "матчи", "сантиморганы", "хромосомный браузер". Открывает свои страницы в базах данных, на форумах, показывает диаграммы, деревья, списки "родственников", подробно объясняет каждый символ, настройки фильтров и столбцы цифр.

Эволюция человека
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"Вот видите? У отца вместе с Павлом Михаленко 113 матчей (людей с наиболее близким совпадением маркеров. — Прим. ред.). Первыми идут дети, родители, братья, потом троюродные и так далее", — говорит она. 

В списке — чехи, поляки, белорусы, русские, украинцы, шведы. Многие из них обмениваются информацией о предках, семейных преданиях.

"У мамы в 2012 году заподозрили болезнь Паркинсона. Она очень расстроилась, отказывалась лечиться. Говорила, зачем деньги тратить, лучше быстрее умереть. Я сделала генетический тест на предрасположенность к заболеваниям, тогда они еще не были запрещены. Риск Паркинсона, Альцгеймера, диабета оказался низкий", — продолжает Елена.

Увидев обнадеживающие результаты, мама стала лечиться и сейчас общается с правнуками.

"Может, кто-то из родни и считает, что, не насобирав документов на "карту поляка", я провела время впустую. А для меня главное, что благодаря тесту я вернула маме желание жить", — заключает Елена.

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"Первое — данные о здоровье. Второе — история с визами и эмиграцией. Третье — воспитанники детских домов и усыновленные могут найти родных. Если человек вообще ничего не знает об отце — например, мама не рассказывала, а теперь ее нет в живых", — Инга перечисляет практическую пользу от тестов ДНК.

Елена, чей дед пропал без вести в Великую Отечественную, считает, что нужно тестировать останки в братских могилах. Этого ждут те, кто не знает места захоронения близких, куда можно принести цветы, почтить память.

© Фото : Елена КороткевичОтец Елены возлагает цветы у мемориала погибших в концлагере. Город Цайтхайн под Дрезденом. Здесь покоится родной брат Павла Михаленко — Степан
© Фото : Елена Короткевич
Отец Елены возлагает цветы у мемориала погибших в концлагере. Город Цайтхайн под Дрезденом. Здесь покоится родной брат Павла Михаленко — Степан

"Сейчас подобные тесты на коммерческой основе делают во многих странах мира. Если не ошибаюсь, в Китае даже существует запрет на тестирование за рубежом. Впервые эту методику стали применять в США, видимо, по той причине, что это был самый большой и богатый рынок. Многие производители оборудования для генетического тестирования базируются там же. Преимущество российских компаний перед американскими — близость к нашему клиенту", — отмечает Сергей Козлов.

Российские компании, такие как "Генотек", "Атлас", делают различные тесты ДНК для частных лиц. Основанный Вадимом Ураcиным сервис YFull помогает интерпретировать результаты Y-хромосомных тестов. Его данными пользуется научное сообщество для восстановления истории отдельных родов человечества, публикуя итоги в журналах уровня Nature.

Российский Император Николай II, Императрица Александра Федоровна, Великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, цесаревич Алексей
© Фото : Public Domain
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Правовые нормы о защите персональных данных заставляют регламентировать работу таких компаний. Недавно в США публичные базы генетического тестирования использовали для раскрытия трех давних громких убийств. С помощью тестов ДНК преступников полиция вычислила их ближайших родственников. Этот случай вызвал в обществе дискуссию, насколько этично применять подобные методики.

"Конечно, немного пугает, что современный мир становится все более прозрачными. Но что поделать, в век информационных технологий, социальных сетей и Big Data от этого не уйти. Тем более что в данном случае информация была использована для благого дела. Думаю, такое возможно и в России", — резюмирует Сергей Козлов.

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