На Крите нашли захоронение возрастом более трех тысяч лет

АФИНЫ, 25 авг — РИА Новости. Неразграбленную гробницу раскопали в районе Иерапетра на Крите археологи управления древностей Ласити, сообщает министерство культуры Греции.
В ходе раскопок была найдена камерная гробница, сделанная в известняке. Доступ к могиле был сделан вертикальным, а вход был запечатан глинистой кладкой.
Внутренняя часть гробницы была разделена на три ниши. В южной находился саркофаг с крышкой. Внутри был хорошо сохранившийся скелет взрослого человека. Перед саркофагом были найдены 14 амфор, амфоровидный кратер и чаша.
Ασύλητος θαλαμοειδής τάφος βρέθηκε στην Ιεράπετρα https://t.co/nybxGvHZL0 pic.twitter.com/leNmgqWYXP— Sofokleousin.gr (@Sofokleousin) 25 августа 2018 г.
Согласно первоначальным оценкам по керамике, гробница может быть датирована периодом позднего минойского периода, примерно с 1400 года до 1200 года до нашей эры.
Были предположения, что рядом находится еще одно захоронение, но это не подтвердилось.
Θεαματικές εικόνες από τον ασύλητο τάφο στην Ιεράπετρα: Βρέθηκε σκελετός — https://t.co/9PIbJkezIq pic.twitter.com/MDa4ka6Ffx— SearchNews.gr (@searchnewsgr) 24 августа 2018 г.