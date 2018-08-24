Самарские геологи нашли череп ветлугазавра

САМАРА, 24 авг — РИА Новости. Геологи Самарского государственного технического университета обнаружили самый полный в мире череп ветлугазавра, сообщает в пятницу пресс-служба вуза.

По данным пресс-службы, сотрудники кафедры "Геология и геофизика" СамГТУ в июне приняли участие в комплексной научной экспедиции по мониторингу флоры тирасовых и юрских отложений юго-востока Самарской области. Одной из находок, сделанной при участии ученых вуза, стал череп ветлугазавра. Отмечается, что тогда это был просто кусок породы с торчащими из него костями, который на первый взгляд не представлял ничего ценного. В процессе изучения черепа его отпрепарировали со стороны неба, после чего стали хорошо видны зубы и внутренние носовые отверстия — хоаны.

"Специалисты ведущего в России палеонтологического института РАН (Москва) провели детальную оценку находки. Было выяснено, что нам посчастливилось найти самый полный череп ветлугазавра в мире", — цитирует пресс-служба старшего преподавателя кафедры "Геология и геофизика" Алену Морову.

Ветлугазавр — вымершее земноводное из раннего триасового периода. Его останки впервые были найдены в 1920-х годах в России на берегах реки Ветлуги.