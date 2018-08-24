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Кинологи неправильно определяют все породы собак, заявляют генетики

(обновлено: 14:57 24.08.2018)
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкСобака породы акита-инуСобака породы акита-ину
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Бродячие собаки помогли ученым доказать, что внешность собак отражает их реальную породу лишь в 10% случаев. Это говорит о том, что традиционные методики "вычисления" пород собак и их классические определения могут быть в корне неверными, пишут генетики в журнале PLoS One.

Ретривер
© Fotolia / Photography
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"Генетика поведения собак настолько сложна, что помесь двух пород будет вести себя совершенно не так, как оба родителя такого пса. Соответственно, если при оценке собак мы используем текущие представления о породах, мы поступаем еще хуже, чем в тех случаях, когда мы опираемся на стереотипы в общении с людьми. Лучше совсем от них отказаться", — заявил Клайв Уинн (Clive Wynne) из университета Аризоны в Темпе (США).

Считается, что человек приручил собак еще в каменном веке, задолго до одомашнивания других животных. Причиной этого могла послужить всеядность предков собак, способных питаться той же пищей, что и их соседи-люди. Пока остается неясным время их приручения — существуют ископаемые свидетельства как относительно позднего (10-18 тысяч лет назад), так и раннего одомашнивания (свыше 36 тысяч лет назад).

На роль прародины собак претендуют несколько регионов, в том числе Европа, Алтай, Непал и Ближний Восток. Относительно недавно ученые выяснили, что все собаки происходят от одного общего предка, что породило еще больший интерес к поискам прародины всех Жучек, Шариков и их породистых кузенов, а также истории "эволюции" современных пород собак.

Сегодня, как отмечают Уинн и его коллеги, существует три сотни официально признанных и тысячи неофициальных пород "лучших друзей человека", многие из которых существуют уже несколько тысячелетий. Вокруг этих собак сложилась целая индустрия экспертов-кинологов, определяющих "чистоту" породы и принадлежность того или иного пса к одной из этих больших семей.

Собака породы хаски
CC0 / Pixabay / Joe007 /
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Как правило, главную роль при определении пород играет экстерьер собаки – то, как она выглядит и насколько она похожа на "эталонные образцы" одной из трех сотен линий этих животных, а также то, как она себя ведет. Методы генетики проникли в кинологию совсем недавно и еще широко не используются.

Уинн и его коллеги восполнили этот пробел, собрав образцы ДНК у примерно тысячи бродячих собак, выброшенных хозяевами на улицы и попавших в приемники в Финиксе, столице Аризоны, и в калифорнийском Сан-Диего.

Когда в такие питомники поступает новая собака, их сотрудники определяют их породу, используя традиционные кинологические методы. Генетики проверили, насколько хорошо они справляются с этой задачей, сопоставив геномы этих собак и "эталонов" их предполагаемых пород, а также с обрывками ДНК других псов.

В целом, работники приютов неплохо справлялись с определением чистых пород – в таких случаях их догадки совпадали с результатами ДНК-тестов в 67% случаев. С другой стороны, подобные собаки составляли абсолютное меньшинство – на их долю приходилось всего 5% четвероногих постояльцев этих питомников.

Стаффордширский бультерьер
© Fotolia / liza_m
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Остальные 95% составляли помеси двух, трех или большего числа пород. Даже самые опытные кинологи справлялись с их определением крайне плохо – они правильно угадывали две или больше пород лишь в 10% случаев. Иными словами, можно сказать, что внешность собак фактически не отражает того, к каким породам они действительно принадлежат и каким характером они обладают, за исключением самых чистых пород.

По этой причине и разводчикам собак, и сотрудникам приютов, как считают Уинн и его коллеги, стоит отказаться от "стереотипов" и оценивать индивидуальные качества каждого пса, его красоту, характер и другие черты, не опираясь на расхожие представления о породах.

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