Кинологи неправильно определяют все породы собак, заявляют генетики

МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Бродячие собаки помогли ученым доказать, что внешность собак отражает их реальную породу лишь в 10% случаев. Это говорит о том, что традиционные методики "вычисления" пород собак и их классические определения могут быть в корне неверными, пишут генетики в журнале PLoS One.
Считается, что человек приручил собак еще в каменном веке, задолго до одомашнивания других животных. Причиной этого могла послужить всеядность предков собак, способных питаться той же пищей, что и их соседи-люди. Пока остается неясным время их приручения — существуют ископаемые свидетельства как относительно позднего (10-18 тысяч лет назад), так и раннего одомашнивания (свыше 36 тысяч лет назад).
На роль прародины собак претендуют несколько регионов, в том числе Европа, Алтай, Непал и Ближний Восток. Относительно недавно ученые выяснили, что все собаки происходят от одного общего предка, что породило еще больший интерес к поискам прародины всех Жучек, Шариков и их породистых кузенов, а также истории "эволюции" современных пород собак.
Сегодня, как отмечают Уинн и его коллеги, существует три сотни официально признанных и тысячи неофициальных пород "лучших друзей человека", многие из которых существуют уже несколько тысячелетий. Вокруг этих собак сложилась целая индустрия экспертов-кинологов, определяющих "чистоту" породы и принадлежность того или иного пса к одной из этих больших семей.
Как правило, главную роль при определении пород играет экстерьер собаки – то, как она выглядит и насколько она похожа на "эталонные образцы" одной из трех сотен линий этих животных, а также то, как она себя ведет. Методы генетики проникли в кинологию совсем недавно и еще широко не используются.
Уинн и его коллеги восполнили этот пробел, собрав образцы ДНК у примерно тысячи бродячих собак, выброшенных хозяевами на улицы и попавших в приемники в Финиксе, столице Аризоны, и в калифорнийском Сан-Диего.
Когда в такие питомники поступает новая собака, их сотрудники определяют их породу, используя традиционные кинологические методы. Генетики проверили, насколько хорошо они справляются с этой задачей, сопоставив геномы этих собак и "эталонов" их предполагаемых пород, а также с обрывками ДНК других псов.
В целом, работники приютов неплохо справлялись с определением чистых пород – в таких случаях их догадки совпадали с результатами ДНК-тестов в 67% случаев. С другой стороны, подобные собаки составляли абсолютное меньшинство – на их долю приходилось всего 5% четвероногих постояльцев этих питомников.
Остальные 95% составляли помеси двух, трех или большего числа пород. Даже самые опытные кинологи справлялись с их определением крайне плохо – они правильно угадывали две или больше пород лишь в 10% случаев. Иными словами, можно сказать, что внешность собак фактически не отражает того, к каким породам они действительно принадлежат и каким характером они обладают, за исключением самых чистых пород.
По этой причине и разводчикам собак, и сотрудникам приютов, как считают Уинн и его коллеги, стоит отказаться от "стереотипов" и оценивать индивидуальные качества каждого пса, его красоту, характер и другие черты, не опираясь на расхожие представления о породах.