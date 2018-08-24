Кинологи неправильно определяют все породы собак, заявляют генетики

МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Бродячие собаки помогли ученым доказать, что внешность собак отражает их реальную породу лишь в 10% случаев. Это говорит о том, что традиционные методики "вычисления" пород собак и их классические определения могут быть в корне неверными, пишут генетики в журнале PLoS One.

"Генетика поведения собак настолько сложна, что помесь двух пород будет вести себя совершенно не так, как оба родителя такого пса. Соответственно, если при оценке собак мы используем текущие представления о породах, мы поступаем еще хуже, чем в тех случаях, когда мы опираемся на стереотипы в общении с людьми. Лучше совсем от них отказаться", — заявил Клайв Уинн (Clive Wynne) из университета Аризоны в Темпе (США).

Считается, что человек приручил собак еще в каменном веке, задолго до одомашнивания других животных. Причиной этого могла послужить всеядность предков собак, способных питаться той же пищей, что и их соседи-люди. Пока остается неясным время их приручения — существуют ископаемые свидетельства как относительно позднего (10-18 тысяч лет назад), так и раннего одомашнивания (свыше 36 тысяч лет назад).

На роль прародины собак претендуют несколько регионов, в том числе Европа, Алтай, Непал и Ближний Восток. Относительно недавно ученые выяснили, что все собаки происходят от одного общего предка, что породило еще больший интерес к поискам прародины всех Жучек, Шариков и их породистых кузенов, а также истории "эволюции" современных пород собак.

Сегодня, как отмечают Уинн и его коллеги, существует три сотни официально признанных и тысячи неофициальных пород "лучших друзей человека", многие из которых существуют уже несколько тысячелетий. Вокруг этих собак сложилась целая индустрия экспертов-кинологов, определяющих "чистоту" породы и принадлежность того или иного пса к одной из этих больших семей.

Как правило, главную роль при определении пород играет экстерьер собаки – то, как она выглядит и насколько она похожа на "эталонные образцы" одной из трех сотен линий этих животных, а также то, как она себя ведет. Методы генетики проникли в кинологию совсем недавно и еще широко не используются.

Уинн и его коллеги восполнили этот пробел, собрав образцы ДНК у примерно тысячи бродячих собак, выброшенных хозяевами на улицы и попавших в приемники в Финиксе, столице Аризоны, и в калифорнийском Сан-Диего.

Когда в такие питомники поступает новая собака, их сотрудники определяют их породу, используя традиционные кинологические методы. Генетики проверили, насколько хорошо они справляются с этой задачей, сопоставив геномы этих собак и "эталонов" их предполагаемых пород, а также с обрывками ДНК других псов.

В целом, работники приютов неплохо справлялись с определением чистых пород – в таких случаях их догадки совпадали с результатами ДНК-тестов в 67% случаев. С другой стороны, подобные собаки составляли абсолютное меньшинство – на их долю приходилось всего 5% четвероногих постояльцев этих питомников.

Остальные 95% составляли помеси двух, трех или большего числа пород. Даже самые опытные кинологи справлялись с их определением крайне плохо – они правильно угадывали две или больше пород лишь в 10% случаев. Иными словами, можно сказать, что внешность собак фактически не отражает того, к каким породам они действительно принадлежат и каким характером они обладают, за исключением самых чистых пород.

По этой причине и разводчикам собак, и сотрудникам приютов, как считают Уинн и его коллеги, стоит отказаться от "стереотипов" и оценивать индивидуальные качества каждого пса, его красоту, характер и другие черты, не опираясь на расхожие представления о породах.