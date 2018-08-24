Спутники НАСА зафиксировали рекордное число пожаров на Земле

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Рекордные площади лесов в Африке, Южной Америке, России, Канаде и Юго-Восточной Азии оказались охвачены пожарами в августе этого года, сообщает Центр космических полетов НАСА имени Годдарда.

Каждый год леса практически на каждом континенте Земли горят в обширных пожарах, вызванных как природными процессами, так и неосторожными и даже целенаправленными действиями людей. К примеру, одной из причин возникновения пожаров в Забайкалье три года назад стали костры, которые жители региона разводили в лесах и для сжигания травы вокруг дач.

Нечто похожее, но в более массовом виде, как рассказывают специалисты НАСА, происходит в южной части Центральной Африки, где до сих пор господствует примитивное подсечно-огневое земледелие. Каждый год фермеры этой части Черного континента вырубают и сжигают большие площади джунглей, используют их несколько лет и затем забрасывают, переходя на новые участки леса.

Разрастание населения Африки, глобальное потепление и возгорания по другим причинам, в том числе в результате ударов молний, привели к тому, что площади пожаров заметно расширились.

Последние снимки, полученные прибором VIIRS на борту климатического спутника Suomi NPP, показывают, что сегодня на территории экваториальной Африки бушуют тысячи пожаров, насыщающих воздух частицами пепла, аэрозолями, угарным газом и другими продуктами горения. Это, по словам ученых, заметно ухудшает качество воздуха в Африке и негативно влияет на жизнь самих фермеров, использующих огонь для расчистки полей.

Аналогичная ситуация сложилась в тех же широтах Южной Америки, где огромные части Амазонии и западного побережья континента оказались охвачены пожарами. Не менее серьезные возгорания возникли в лесах США и Канады, а также на территории стран Восточной Европы, России, Австралии и государств Юго-Восточной Азии.

© Фото : Jeff Schmaltz LANCE/EOSDIS MODIS Rapid Response Team, GSFC. Caption by Lynn Jenner Зонд НАСА зафиксировал десятки пожаров у озера Байкал

В общей сложности, как показывает анализ данных, собранных VIIRS за прошлую неделю, на Земле сейчас насчитывается свыше 30 тысяч очагов лесных и других пожаров. Часть из них, как отмечают ученые, возникла не случайно, а была связана с расчисткой полей и вырубкой лесов в Бразилии и в других странах с высоким уровнем развития сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых.

Частота и масштабы пожаров, как ожидают эксперты НАСА, будут только расти в ближайшие годы, особенно в Австралии и Северной Америке — из-за того, что летние температуры постоянно растут, а уровень осадков непрерывно падает из-за глобального потепления.