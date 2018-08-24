В России создадут робота-уролога с дистанционным управлением

КУБИНКА (Московская область), 24 авг — РИА Новости. Ведущий российский производитель систем радиоэлектронной борьбы концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) в рамках диверсификации производства создает дистанционно-управляемый роботехнический комплекс для проведения урологических операций, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора компании Владимир Зверев.

"КРЭТ реализует проект создания хирургического комплекса для проведения урологических операций. Он является полным аналогом импортного робота Da Vinci, но, по сравнению с ним, будет обладать возможностью проведения операции на любых органах, от 0,01 миллиметра, более высокой точностью расчета, свободным интерфейсом, комплексом блокировки и защиты. При этом мы рассчитываем, что его стоимость будет в два раза ниже зарубежной разработки", — сказал он.

Зверев пояснил, что данная разработка ведется совместно с Казанским электротехническим заводом и группой специалистов-медиков во главе с членом-корреспондентом РАН, главным урологом Минздрава РФ Дмитрием Пушкарем.

По словам Зверева, этот робот обладает способен проводить операции, находясь на значительном удалении от своего оператора.

"За счет защищенного широкополосного интернет-соединения хирург может находиться с пультом управления в Москве, в то время как робот выполнит операцию пациенту, к примеру, на Камчатке. Однозначно это большой шаг в цифровое будущее, в цифровую медицину", — рассказал собеседник агентства.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00 мск.