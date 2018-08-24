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Психология на грани реальности: ученые разгадали природу вещих снов

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© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / elenstudioВещий сонВещий сон
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / elenstudio
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости, Татьяна Пичугина. В вещие сны верит, по разным данным, от четверти до половины населения Европы. Причем многие утверждают, что испытывали соответствующий опыт хотя бы раз в жизни. Ученые объясняют это различными объективными и субъективными причинами. Можно ли увидеть во сне будущее — в материале РИА Новости.

Гадалка
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Где-то я это уже видел

Подростки катались на велосипедах в городе. В какой-то момент по дороге к дому один из мальчиков внезапно понял, что вот сейчас они завернут за угол и увидят во дворе своего друга, ставящего велосипед. Было ощущение, что картину будущего он наблюдал прошлой ночью во сне. Он хотел тут же рассказать об этом всем, но сдержался из боязни вмешаться в сюжет предсказания.

Так описывал в 1983 году собственный опыт психолог из Швейцарии Артур Франкхойзер. Он предположил, что какая-то часть вещих снов связана с эффектом дежавю — когда человек осознает, что видел место, где он оказался, раньше, хотя никогда там не был. По мнению ученого, дежавю и вещие сны активизируются в подростковом возрасте, в период формирования психики.

Проверить эту гипотезу в 2002 году взялся японский исследователь Казухико Фукуда из Университета Фукусимы. Он опросил 122 студента и выяснил, что у 40 процентов из них хотя бы однажды был вещий сон, правда, большинство не верило в предсказанное. Те из опрошенных, кто ни разу не видел во сне будущее, реже сталкивались с дежавю. По мнению Фукуды, люди просто путают эти два эффекта.

Пара во время сна. Архивное фото
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Мир подает знаки

О вещих снах упоминается в самых ранних литературных памятниках. Аристотель посвятил им трактат "О предсказаниях во сне", где отметил, что найти рациональное объяснение феномену невозможно, но и верить на слово тоже неправильно. Философ решил парадокс привычным для древних греков способом — объявил вещий сон даром богов. 

Большинство людей может вспомнить пару вещих снов — своих или пересказанных другими. Нередко они касаются негативных событий, например смерти родственника. Ученые полагают, что человек неосознанно видит изменения в облике своего близкого, указывающие на плохое состояние. Эта информация возбуждает ночной кошмар о смерти. И когда родственник умирает, сон воспринимается как вещий.

Посещение кладбищ в день Радоницы
© РИА Новости / Егор Еремов
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Мы воспринимаем множество информации неосознанно, запоминаем ее, хотя не стремимся к этому. Все это может всплывать в снах. В научном сообществе считают, что сон в его быстрой фазе, как раз когда мы видим сновидения, облегчает усвоение информации, запоминание. Предполагают также, что сон способствует решению трудных задач.

В 2014 году Милан Валяшек и Каролин Уатт из Университета Эдинбурга (Великобритания) проверили гипотезу о неявной обработке информации. Они исходили из того, что те, кто видит вещие сны, склонны неосознанно искать и анализировать скрытые знаки вокруг себя. Кстати, эту идею впервые высказал Аристотель. И наоборот, те, кто сознательно обращает внимание на предзнаменования, не видят вещих снов. В результате ни одно из предположений не подтвердилось, значит, пророческие сновидения и вера в полный тайных подсказок мир никак не связаны.

Сон на рабочем месте. Архивное фото
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Кто чаще видит вещие сны

Год спустя исследователи под руководством Валяшека изучили связь между верой в вещие сны, наличием опыта пророческих сновидений и демографическими факторами: полом, возрастом, образованием.

По анкетам 672 человек разного возраста и пола ученые сделали следующие выводы. Более образованные реже верят в вещие сны. Гипотеза о том, что к этому склонны женщины, подтвердилась. Люди постарше чаще описывали опыт вещих снов. Рваный сон также этому способствовал.

Обнаружилась связь с медикаментами. Здоровый человек видит сны несколько раз за ночь во время быстрых фаз, но никогда их не помнит. Однако некоторые снотворные способны изменить структуру сна и сохранить воспоминания после пробуждения.

Сонный водитель
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Есть и другие объяснения. Например, человек заснул рядом с телевизором, по которому передавали новости, и его мозг творчески вплел их в ткань сновидения. Наутро, услышав то же самое еще раз, немудрено решить, что привиделся вещий сон.

Интересны также попытки применения теории вероятности. К примеру, землетрясения не так уж редки во многих регионах мира, следовательно, существует ненулевая вероятность увидеть сон об этом перед катастрофой. Нервозная обстановка и тревога последних дней способна навеять кошмары, которые сбываются.

Нередко человек объявляет сон вещим постфактум: сначала происходит событие, а потом он "вспоминает", что видел об этом сон. На самом деле "предсказатель" вполне мог неосознанно отодвинуть в прошлое дату сна, который ему привиделся после события.

Фабрика сновидений

Зачем нам сны? Ведущий российский исследователь Владимир Ковальзон из Института проблем экологии и эволюции им. Северцова РАН в книге "Основы сомнологии" пишет, что они возникли как побочный продукт на эволюционном пути, когда формировались мышление и сложные четырехмерные зрительные образы.

Отражение страницы социальной сети Фейсбук в глазу
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Исследователи из США и Великобритании сравнили мозг с генератором виртуальной реальности, который во сне уточняет нашу модель мира, сформированную в период бодрствования. В снах мозг строит предсказания об окружающей действительности, которые предстоит проверить.

За ночь мы испытываем от четырех до шести 90-минутных циклов сна. Сновидения приходят во время быстрых фаз — так называют состояние, когда мозг очень активен, но не воспринимает стимулы извне и не посылает сигналы мышцам. В этом состоянии большую часть суток пребывает ребенок в утробе матери и в первые недели жизни. Таким образом, сон играет важную роль при формировании центральной нервной системы. Зачем сны взрослому человеку, остается неясным.

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