Геологи раскрыли тайну исчезновения легендарной гавани Пизы

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Пизанская гавань, один из самых крупных и богатых портов Италии и древнего Рима, загадочным образом исчезла в конце средних веков из-за небольших изменений в уровне Лигурийского моря. К такому выводу пришли геологи, опубликовавшие статью в журнале Scientific Reports.

"Мы выяснили, что гавань Пизы начала мелеть и сокращаться еще в те времена, когда военно-политическое могущество этого города находилось на пиковом уровне. Время максимально быстрого отступления моря совпало с крупнейшим разгромом пизанских флотилий в 1284 году, что обрекло город на поражение в войне с Генуей", — пишут Давид Каневский (David Kaniewski) из университета Тулузы (Франция) и его коллеги.

Древнеримские хроники часто упоминают, что современный итальянский город Пиза, где находится знаменитая "падающая" башня, был одним из крупнейших портов поздней античности. В его гавани спокойно размещались сотни боевых и торговых кораблей, где они были защищены от штормов и других проявлений стихии.

Удобное географическое положение и накопленные богатства позволяли Пизе оставаться одним из самых могущественных городов в Италии и после падения Римской империи. Ее флотилии могли соперничать по силе с военными армадами многих государств того времени, а ее торговцы доминировали на рынках Византии и Священной Римской империи.

В середине 13 века Пиза внезапно приходит в упадок, проиграв несколько крупных морских войн Генуе. По легенде, генуэзские силы захватили пизанский порт, перерыли и уничтожили его гавань и засыпали ее солью. Археологи, историки и многие другие ученые давно пытаются понять, где находилась эта гавань, существовала ли она в реальности, и что с ней произошло на самом деле.

Проблема заключается в том, что сейчас Пиза находится в 10 километров от берегов Лигурийского моря, тогда как во времена античности, если верить Цицерону и другим древнеримским хронистам, город находился прямо у кромки воды. Что заставило Пизу "переехать", и где изначально находился ее порт, пока не понятно.

Часть ученых считает, что Пиза "переехала" вглубь континента из-за наносов, которыми реки Арно и Каламброне покрыли соседние с ней берега. Другие исследователи предполагают, что порт и гавань Пизы могли быть изолированы в результате отступления моря или каких-то перемен в рельефе его дна.

Каневский и его коллеги показали, что вторая идея ближе к реальности, изучив то, как менялся уровень Лигурийского моря в последние десять тысяч лет. Для этого ученые собрали образцы пород, формировавшиеся на его берегах в окрестностях Пизы и на Корсике, расположенной на противоположном краю моря.

© Kaniewski et al. / Scientific Reports 2018 Положение гавани Пизы во времена Римской империи (слева) и конца Средних веков (справа) © Kaniewski et al. / Scientific Reports 2018 Положение гавани Пизы во времена Римской империи (слева) и конца Средних веков (справа)

Как объясняют ученые, морские и речные осадочные породы заметно отличаются по составу и содержат в себе разные следы флоры и фауны. Это позволяет определить, где находились берега моря и русла рек, послойно анализируя состав подобных отложений, и вычислить уровень моря в разные исторические эпохи.

Как оказалось, фактически все крупные события в истории Пизы были так или иначе связаны с изменениями в уровне моря. К примеру, примерно в 500 году до нашей эры уровень моря незначительно вырос, повысившись примерно на 2-3 метра.

Это небольшое изменение резко изменило побережье Лигурийского моря – в окрестностях Пизы постепенно сформировалась сначала открытая, а затем закрытая лагуна, пригодная для постройки порта. Это превратило Пизу из малозначительной деревни в один из самых крупных и богатых городов поздней Республики, Римской Империи и средневековой Италии.

Ситуация еще раз резко поменялась в 1000-1100 годах нашей эры, когда уровень моря снизился примерно аналогичным образом. В результате этого лагуна постепенно обмелела и превратилась в озеро в примерно 1350 году, что стало концом истории для Пизы. Ее территории были захвачены Генуей и Флоренцией, а торговые маршруты переместились в соседний Ливорно, не затронутый переменами в уровне моря.