Дефицит сна влияет на отложение жира, выяснили ученые

СТОКГОЛЬМ, 23 авг – РИА Новости, Людмила Божко. Даже кратковременный недостаток сна может негативно сказаться на биологическом обмене в тканях организма человека и, в частности, повлиять на отложение жира и деградацию мышц, говорится в сообщении для прессы Уппсальского университета, Швеция, со ссылкой на исследование, проведенное его учеными.

Работа шведских исследователей касается анализа, который раньше не проводился. Ученые, в частности, изучили состояние тканей организма человека на молекулярном уровне после дефицита сна. В исследовании приняли участие 15 здоровых людей. Сначала им предложили провести сутки в университетской лаборатории с нормальным приемом пищи и восьмичасовым ночным сном. В другой раз спать им ночью не разрешили.

По утрам после этих двух экспериментов у них взяли образцы подкожного жира и скелетной мускулатуры – то есть из тканей, состояние которых часто указывает на нарушения в биологическом обмене у людей при диабете и ожирении. Также у участников эксперимента взяли образцы крови для измерения ряда показателей, связанных с метаболизмом. Молекулярный анализ показал, в частности, что ночное бодрствование повлияло на изменение тканей.

"Ранее наша группа исследователей смогла показать, что недостаток сна сам по себе – в форме отсутствия сна в ночное время – ведет к эпигенетическим изменениям в тех генах, которые контролируют ежедневные ритмы тканей. Наши новые данные свидетельствуют, что недостаток сна может изменить метилирование ДНК во многих частях генома", — сказал один из авторов исследования Йонатан Седернес, чьи слова приводятся в сообщении для прессы.

По словам ученого, эксперимент также показал признаки того, что при нарушении сна организм пытается накапливать жир, в то время как мышечная ткань показывает признаки деградации с пониженной возможностью использовать циркулирующий в крови сахар. Ученые полагают, что в целом все эти изменения в организме человека могут отчасти объяснить, почему нарушения сна и сменная работа повышают риск увеличения веса и развития диабета 2-го типа.

Исследователи намерены продолжить свой анализ для подтверждения данных, полученных на основании лишь одной бессонной ночи участников эксперимента. Ученые хотят также выяснить, могут ли, и если могут, то в какой степени, нормальный сон, диета и тренировки восстановить обмен веществ в организме. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances.