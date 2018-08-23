НОВОСИБИРСК, 23 авг – РИА Новости. Ученые из двадцати стран, в том числе из России, завершили крупный проект, в результате которого окончательно и с высокой точностью расшифровали геном пшеницы, что в перспективе позволит в короткие сроки увеличить производство одной из главных сельхозкультур мира, сообщает Институт цитологии и генетики СО (ИЦиГ СО) РАН.
"Результатом многолетней работы консорциума стало построение референсной последовательности генома этой ведущей сельскохозяйственной культуры. Иначе говоря, вместо хаотичного набора коротких последовательностей (результата обычного секвенирования), последовательности были собраны и упорядочены вдоль 21 хромосомы, а гены идентифицированы с помощью специализированных программ", — говорится в сообщении.
В условиях ограниченности земельных и водных ресурсов планеты этот рост придется обеспечивать не увеличением посевных площадей, а повышением урожайности.
"Опираясь на результаты проекта, такой работой будут заниматься и сотрудники Федерального исследовательского центра ИЦИГ СО РАН, где в последние годы много внимания уделяют методам маркёр-ориентированной селекции и уже получили первые результаты в этом направлении", — говорится в сообщении.