НОВОСИБИРСК, 23 авг – РИА Новости. Ученые из двадцати стран, в том числе из России, завершили крупный проект, в результате которого окончательно и с высокой точностью расшифровали геном пшеницы, что в перспективе позволит в короткие сроки увеличить производство одной из главных сельхозкультур мира, сообщает Институт цитологии и генетики СО (ИЦиГ СО) РАН.

В учреждении пояснили, что публикация в журнале Science подвела итоги работы международного консорциума по секвенированию генома пшеницы, в котором приняли участие представители 73 научных организаций из 20 стран. Россию в этом проекте с 2007 года представлял ИЦиГ СО РАН, а в 2014 году к нему присоединились Институт биоинженерии РАН и МГУ.

"Результатом многолетней работы консорциума стало построение референсной последовательности генома этой ведущей сельскохозяйственной культуры. Иначе говоря, вместо хаотичного набора коротких последовательностей (результата обычного секвенирования), последовательности были собраны и упорядочены вдоль 21 хромосомы, а гены идентифицированы с помощью специализированных программ", — говорится в сообщении.

В институте отметили, что референсные геномы используются в качестве шаблонов, по которым быстро и с меньшими затратами выстраивают новые геномы представителей этого вида для создания новых сортов с заданными характеристиками. В этом смысле изучение генома пшеницы имеет вполне прикладное значение, так как она является основным продуктом питания для трети населения мира и рост населения Земли требует соответственного роста ее производства.

В условиях ограниченности земельных и водных ресурсов планеты этот рост придется обеспечивать не увеличением посевных площадей, а повышением урожайности.

"Опираясь на результаты проекта, такой работой будут заниматься и сотрудники Федерального исследовательского центра ИЦИГ СО РАН, где в последние годы много внимания уделяют методам маркёр-ориентированной селекции и уже получили первые результаты в этом направлении", — говорится в сообщении.