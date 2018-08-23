Российские ученые намерены выращивать суставы с помощью 3D-принтера

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Российские ученые приступили к разработке технологии создания индивидуальных для каждого пациента искусственных суставов с помощью трехмерной печати, сообщили РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ).

"Аддитивные технологии в трансплантологии являются новым многообещающим направлением в работе фонда. При правильных подходах научный прорыв в направлении биоинженерного получения искусственных суставов и органов может произойти уже в ближайшее десятилетие", — отметили в организации.

Сейчас идет поиск научных коллективов и специалистов, которые смогут применять аддитивные технологии для изготовления персонифицированных трансплантатов. Подробное обсуждение возможностей применения технологий такого типа в трансплантологии состоится в начале октября на научном семинаре, который пройдет в ФПИ.

Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям — химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному.

В конце 2015 года в структуре ФПИ создали Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. Сейчас фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы свыше 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.