Не жизнь, а мучение. Ученые выяснили, как убивает одиночество

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости, Альфия Еникеева. Четверть взрослого населения развитых стран чувствует себя одинокой. Социальная изоляция и связанный с этим стресс опаснее для здоровья, чем курение, алкоголь и лишний вес. Какие болезни вызывает одиночество и почему оно заразно — в материале РИА Новости.

Гены одиночества

Осенью 2004 года почти девять тысяч близнецов, живущих в Бельгии и Нидерландах, получили по электронной почте приглашение поучаствовать в амбициозном научном проекте. Международная группа ученых, состоящая из генетиков, биологов и психологов, собиралась найти гены, ассоциированные у человека со склонностью к одиночеству, и понять, передается ли это по наследству.

Близнецы были идеальным объектом для исследования, поскольку они представляют собой копии друг друга с одинаковым генотипом. Однояйцевых близнецов сравнивали с разнояйцевыми (дизиготными), то есть двойняшками, у которых только половина общих генов. Если склонность к одиночеству у первых выше, чем у вторых, то можно сделать вывод о влиянии наследственности.

После пяти лет работы ученые из Европы и США установили, что генетические факторы на 37 процентов определяют, будет человек стремиться к обществу себе подобных или нет, но сами "гены одиночества" идентифицировать не удалось. С этой задачей справились только через шесть лет исследователи Кембриджского университета.

Проанализировав данные почти полумиллиона человек, они выявили участки ДНК, которые предположительно определяют, насколько сильно человек не переносит одиночество. Тринадцать генов формировали у человека желание посещать пабы и бары, шесть — ходить на фитнес, а 18 — стремление вступать в те или иные религиозные группы. Носители определенных вариантов этих генов плохо переносили одиночество и страдали от отсутствия компании.

Механизм эволюционной адаптации

По мнению профессора Чикагского университета Джона Качиоппо, мучительное чувство одиночества — своего рода адаптационный механизм, выработавшийся у человека в процессе эволюции. Будучи социальными животными, в доисторические времена люди защищались и добывали пищу сообща. Исключение индивидуума из группы было равноценно смертному приговору — человек погибал от голода или хищников. Поэтому ощущение одиночества, заставляющее нас искать компанию себе подобных, аналогично, например, чувству голода, вынуждающему животное отправляться на охоту.

Изучая в течение нескольких десятилетий людей, испытывающих трудности с социализацией, Качиоппо обнаружил, что большая часть физиологических нарушений у них связана с симпатической нервной системой, той самой, что отвечает за реакцию "замри или беги" при встрече с хищником. Видимо, организм человека считает чувство одиночества опасностью и расценивает его как предупредительный сигнал.

Дискомфорт, испытываемый из-за длительного одиночества, вместе с негативным физиологическим ответом (доказано, что одинокие пожилые люди больше подвержены инфекционным заболеваниям, чем их более общительные ровесники) были полезным приобретением в доисторические времена, когда человеку приходилось выживать среди враждебной природы. Но в современном обществе пользы от него никакой, даже наоборот — одиночество может привести к преждевременной смерти из-за постоянного внутреннего стресса.

Как убивает одиночество

Ученые из Йоркского и Ньюкаслского университетов выяснили , что одиночество и социальная изоляция на треть повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Анализ 23 исследований, в которых в общей сложности приняли участие 180 тысяч добровольцев, показал, что низкий уровень социального взаимодействия увеличивает вероятность приступов ишемической болезни сердца на 29 процентов, а инсульта — на 32 процента.

Люди, мало общающиеся с друзьями и родственниками и никогда не состоявшие в браке, в пожилом возрасте чаще страдают деменцией, уверяют британские исследователи. У убежденных холостяков риск возникновения этого недуга после 65 лет на 42 процента выше, чем у тех, кто был женат или имел постоянного партнера в течение нескольких лет.

Кроме того, у одиноких на 15 процентов выше смертность от онкологических заболеваний. Вероятно, срабатывает тот же механизм, что у серых крыс, — в организме животных, содержащихся в отдельных клетках без сородичей, нарушается выработка целого ряда важных гормонов, в результате чего возникают раковые опухоли.

© Иллюстрация РИА Новости Влияние одиночества на здоровье человека © Иллюстрация РИА Новости Влияние одиночества на здоровье человека

Пожилые люди, живущие одни и не поддерживающие отношения с друзьями и родственниками, умирают раньше еще и потому, что одиночество и связанный с этим стресс сказываются на работе клеток иммунной системы, утверждают американские медики. Лейкоциты в крови одиноких более предрасположены к воспалениям и хуже реагируют на вирусы. Более того, этот эффект усиливается со временем — чем дольше одиночество, тем больше выражены эти нарушения.

Это заразно

Ученые из Университета Бригама Янга предрекают , что в ближайшие годы человечество ждет настоящая эпидемия одиночества. Причем в группе риска молодежь, для которой вероятность преждевременной смерти от стресса, связанного с социальной изоляцией, намного выше, чем для пожилых. Авторы работы отмечают, что одинокими себя все чаще ощущают люди, живущие в семьях и имеющие много друзей.

По мнению Джона Качиоппо, это может быть связано с тем, что одиночество, как и многие другие социальные феномены (скажем, курение), — своего рода заразная болезнь. Проанализировав вместе с коллегами социальные связи в американском городке Фрамингем, ученый пришел к выводу, что одинокие люди предпочитают общаться с себе подобными, а значит, одиночество — проявление подражательного поведения.

© John T. Cacioppo et al. Alone in the Crowd: The Structure and Spread of Loneliness in a Large Social Network // Journal of Personality and Social Psychology. 2009 Dec; 97(6): 977–991. doi: 10.1037/a0016076 Схема социальных контактов людей в городе Фрамингем и их оценка собственного одиночества. На рисунке видно, что синие узлы (люди, испытывающие чувство одиночества) имеют тенденцию группироваться. Иными словами, наиболее одинокие жители в основном связаны социальными отношениями с себе подобными © John T. Cacioppo et al. Alone in the Crowd: The Structure and Spread of Loneliness in a Large Social Network // Journal of Personality and Social Psychology. 2009 Dec; 97(6): 977–991. doi: 10.1037/a0016076 Схема социальных контактов людей в городе Фрамингем и их оценка собственного одиночества. На рисунке видно, что синие узлы (люди, испытывающие чувство одиночества) имеют тенденцию группироваться. Иными словами, наиболее одинокие жители в основном связаны социальными отношениями с себе подобными

Статистика (на основе данных, собранных за 50 лет) это подтверждает: те, кто общается с одинокими, со временем тоже начинает страдать от одиночества.

Опасность социальной изоляции и ее влияние на здоровье сильно недооценивают, отмечают исследователи Университета Квинсленда. Только 15 процентов опрошенных учеными граждан США и Великобритании признали, что одиночество может быть значимым фактором преждевременной смерти. Между тем, согласно данным специалистов из Университета Миннесоты, одиночество в год убивает больше людей, чем курение, алкоголь и ожирение.