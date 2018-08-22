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Биологи выяснили, почему у яиц есть тупой и острый конец

(обновлено: 18:33 22.08.2018)
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© Фото : L. Brian StaufferЯйца кайр помогли ученым разрешить диспут лилипутов из ГулливераЯйца кайр помогли ученым разрешить диспут лилипутов из Гулливера
© Фото : L. Brian Stauffer
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Яйца многих птиц заострены с одного конца для того, чтобы они не укатывались из гнезд, расположенных на неровной поверхности. К такому выводу пришли биологи, наблюдавшие за жизнью арктических птиц и опубликовавшие свои выводы в Journal of Experimental Biology.

Цыплята в инкубаторе на сельскохозяйственной ярмарке в Париже
© AFP 2018 / Joel Saget
Ученые выяснили, от чего зависит форма яйца птиц
"Мы обнаружили, что различия в размерах тупого и острого конца яйца сильнее всего влияли на то, как быстро оно скатывается по наклонной поверхности. Это объясняет, почему кайры и многие другие птицы, гнездящиеся на скалах и крутых берегах, откладывают очень асимметричные яйца", — рассказывает Марк Хаубер (Mark Hauber) из Университета Иллинойса в Чикаго (США).

Яйца многих птиц, в отличие от крокодилов, динозавров и прочих рептилий, часто имеют коническую и очень вытянутую форму. То, как возникла эта особенность яиц и какую роль она играла в эволюции птиц, давно беспокоит не только лилипутов из "Гулливера", но и ученых-эволюционистов.

К примеру, недавно они выяснили, что общая форма яйца и степень его вытянутости зависит не от размеров птицы, а от того, насколько хорошо она умеет летать и как часто она это делает. Подобные открытия заставили Хаубера и его коллег задуматься над тем, как могли возникнуть различия в размерах тупого и острого конца яиц в ходе эволюции птиц.

Сравнивая кладки разных пернатых, ученые обратили внимание на необычайно остроконечные яйца толстоклювых кайр, похожие по форме на грушу. Кайры живут за Полярным кругом, устраивая гигантские колонии на отвесных скалах, расположенных у самых берегов Северного ледовитого океана.

Цыпленок вылупляется из яйца в инкубаторе медицинского факультета Дрезденского технологического института
© AFP 2018 / John Macdougall
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Во время сезона размножения они формируют пары и откладывают яйца прямо на скалах, устраивая гнезда у самой кромки. Этот факт натолкнул ученых на мысль, что грушевидность яиц кайр может помогать им удерживаться на месте и не соскальзывать в бездну.

Они проверили, так ли это на самом деле, распечатав на 3D-принтере несколько десятков муляжей яиц кайр и других птиц, имеющих более "симметричную" форму. Как оказалось, остроконечные яйца намного хуже скатывались с наклонных поверхностей, чем их более круглые "конкуренты".

Что интересно, длинные и "худые" яйца скатывались гораздо лучше, чем остальные муляжи, однако подобные характеристики влияли на вероятность их "побега" из гнезда гораздо меньше, чем различия в размерах между тупым и острым концом.

Окаменелые яйца динозавров, найденные в Кемеровской области
© Skutschas et al. / Historical Biology 2017
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Подобным же образом, как считают Хаубер и его коллеги, эволюция могла воздействовать и на другие свойства яиц, в том числе размеры желтка и белка, общую массу яиц и прочие их свойства, незаметным образом влияющие на то, выживет потомство птицы или погибнет.

Дальнейшее изучение поможет ученым раскрыть секреты, как пернатые динозавры превращались в птиц и в каких условиях они жили.

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