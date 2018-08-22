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Ученые рассказали о пользе кормления грудью для самих матерей

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© Depositphotos / t.tomsickovaЖенщина кормит ребенкаЖенщина кормит ребенка
© Depositphotos / t.tomsickova
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Кормление грудью заметно снижает риск заполучить инсульт и другие болезни кровеносной системы мозга после наступления менопаузы, говорится в статье, опубликованной в журнале JAHA.

Мама с ребенком
© Depositphotos / AntonLozovoy
Ученые рассказали, как кормление грудью защищает здоровье женщин
"В прошлом, наши коллеги уже отмечали, что кормление грудью снижает шансы развития рака груди и половых органов, а также диабета. Мы показали, что подобная стратегия поведения матерей защищает их от развития болезней сердца и других проблем, связанных с кровеносной системой", — заявила Лизетта Якобсон (Lisette Jacobson) из университета Канзаса в Вичите (США).

До начала 20 века почти все дети на Земле питались в первые шесть месяцев своей жизни грудным молоком матери. Ситуация изменилась в середине прошлого столетия, когда появились первые сухие смеси и заменители материнского молока, и сейчас лишь 40% детей получают подобную "диету", причем в США, странах Европы и России их доля составляет от 1 до 10%.

С другой стороны, исследования последних лет показывают, что грудное молоко и сам акт кормления несет массу пользы для детей – оно улучшает работу иммунной системы и нормализует микрофлору кишечника младенцев, повышает их IQ в будущем и делает их более приспособленными к жизни.

Вдобавок, недавно ученые выяснили, что кормление ребенка грудью на протяжении 6 месяцев заметно снижает вероятность развития диабета, рака груди, прочих злокачественных опухолей и многих других болезней у самих матерей.

Молоко
© РИА Новости / Илона Головина
Ученые назвали главный недостаток всех заменителей молока

Якобсон и ее коллеги раскрыли еще одно позитивное свойство кормления грудью, наблюдая на протяжении последних 20 лет за жизнью примерно 80 тысяч беременных женщин, живших или ныне живущих в США. Сопоставляя истории их болезней и то, кормили ли они детей грудью, медики пытались выяснить, как эта "несовременная" практика влияет на здоровье представительниц слабого пола.

В общей сложности, примерно половина женщин хотя бы раз кормила своего ребенка грудью, и около четверти из них делали это на протяжении шести и более месяцев. Подобный уход за ребенком, как оказалось, сильно влиял не только на шансы заполучить рак груди, яичников или диабет, но и на вероятность развития инсульта.

В среднем, женщины, кормившие детей грудью, на 23% реже становились жертвами инсультов и прочих проблем с кровообращением мозга, что особенно ярко проявлялось среди тех дам, которые кормили своих детей больше полугода.

Женщина с младенцем. Архивное фото
© РИА Новости / Вера Костамо
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Как отмечают ученые, эти наблюдения пока не позволяют понять, что именно является здесь причиной, а что – следствием. Вполне возможно, что более ответственные матери, следящие за своим здоровьем, пытались максимально улучшить жизнь своим детям, отказываясь от молочных смесей. С другой стороны, учитывая все остальные плюсы, кормление грудью никому не повредит, если для этого есть возможность.

"Если вы планируете завести ребенка, обязательно подумайте о том, чтобы кормить его грудью на протяжении как минимум шести месяцев для того, чтобы и он, и вы получили максимальные плюсы", — заключает Якобсон.

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