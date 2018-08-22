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Космологи нашли первые следы черных дыр из "других Вселенных"

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© CfA/M. WeissТак художник представил себе эволюцию Вселенной и рождение эха Большого ВзрываТак художник представил себе эволюцию Вселенной и рождение эха Большого Взрыва
© CfA/M. Weiss
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Микроволновое "эхо" Большого Взрыва содержит в себе следы существования черных дыр, живших в прародительнице нашей Вселенной, погибшей до начала Большого Взрыва. Об этом пишут математики и космологи, опубликовавшие статью в электронной библиотеке arXiv.org

Мост между вселенными
© Depositphotos / ktsdesign
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"Фоновое микроволновое излучение Вселенной должно содержать в себе следы черных дыр, живших во Вселенной до Большого Взрыва. Мы говорим не о самой сингулярности или каких-то реальных объектах, а об излучении Хокинга, которое выработали эти дыры за все время их существования", — заявил Роджер Пенроуз (Roger Penrose), известный британский математик и космолог, чьи слова передает Live Science.

Смерть мироздания

Пенроуз и его коллеги пытались найти способ ответить на извечный космологический вопрос – что собой представляла Вселенная в первые мгновения после Большого Взрыва и то, как она выглядела до этого катаклизма, родившего наше мироздание.

Сегодня, как объясняют космологи, есть два подхода к этой проблеме. Большая часть космологов считает, что Вселенная родилась из сингулярности, безразмерной точки, начавшей стремительно расширяться в первые мгновения после Большого Взрыва.

Другая группа астрофизиков, в том числе Пенроуз и его единомышленники, полагает, что рождению нашей Вселенной предшествовала смерть ее "прародительницы". Она, вероятно, случилась в ходе так называемого "Большого Разрыва", порожденного темной энергией, или после наступления полного стазиса, "тепловой смерти" мироздания.

Британский ученый Стивен Хокинг
© AFP 2018 / Justin Tallis
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Ученых, как отмечает британский математик, давно интересует то, почему материя была распределена необычно равномерно по Вселенной в первые мгновения ее жизни, несмотря на то, что ее изначальная температура была очень высокой.

Десять лет назад Пенроуз выдвинул идею, что это необычную "упорядоченность" Вселенной можно объяснить тем, что она родилась не на пустом месте, а внутри сингулярности, возникшей из прошлой версии мироздания после того, как в ней не осталось ничего, кроме черных дыр, фотонов и других безмассовых частиц.

Фотонный фонтан вечности

Черные дыры, в соответствии с теорией Стивена Хокинга, будут постепенно "испаряться", вырабатывая так называемое излучение Хокинга. Как подчеркивают космологи, это очень медленный процесс – он будет продолжаться фактически всю жизнь прошлой Вселенной. Тем не менее, он оставит особый отпечаток на ее облике, и повлияет, как показывают расчеты Пенроуза и его коллег, на структуру "эха" Большого Взрыва.

В частности, внутри него должны возникнуть так называемые "точки Хокинга" – неоднородности в поляризации, похожие по форме на петли и  круги. Несколько лет назад единомышленники Пенроуза нашли их в данных, которые собирал космический телескоп WMAP. Большинство ученых не согласилось с их выводами, посчитав подобное совпадение случайностью.

Темная материя
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / Alexmit
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В своей новой статье Пенроуз и его коллеги проанализировали данные двух других обсерваторий, Planck и BICEP2, наблюдавших за микроволновым "эхо" Большого Взрыва несколько другим образом. Как оказалось, и тот, и другой телескоп тоже видят точки Хокинга. Они, как показывает сравнение реальных "фотографий" фонового излучения Вселенной с произвольными наборами данных, не могли возникнуть сами по себе, в результате совпадения случайных факторов.

Все это говорит о том, что "точки Хокинга" действительно породили черные дыры, существовавшие в "других" Вселенных. Даже если это не так, то существование "точек Хокинга", как считает Пенроуз, указывает на существование каких-то неизвестных нам феноменов и процессов в первые мгновения жизни Вселенной, объяснить которые при помощи современной космологии почти невозможно.

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