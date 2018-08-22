Россия не планирует просить Казахстан о снижении аренды за Байконур

КУБИНКА (Московская область), 22 авг — РИА Новости. Россия не намерена просить снижения арендной платы за использование космодрома Байконур после передачи Казахстану ряда объектов, сообщил журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Даже со снятием с эксплуатации Россией отдельных объектов мы никогда не ставили вопрос о снижении оплаты. У нас дружеская позиция с Казахстаном", — сказал он.

Байконур — первый в мире космодром, откуда был запущен первый искусственный спутник Земли, первый космонавт планеты Юрий Гагарин. После распада СССР космодром перешел в собственность Казахстана. В 1994 году подписано двухстороннее соглашение об аренде космодрома, в 2004 году срок его действия продлен до 2050 года. Россия ежегодно платит за аренду Байконура 115 миллионов долларов.