Рогозин рассказал о контрактах на запуски ракеты "Протон"

КУБИНКА (Московская область), 22 авг — РИА Новости. На запуски ракеты "Протон" подписано 17 контрактов, еще три находятся в стадии согласования, сообщил журналистам в среду глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"У нас контракты на 20 ракет, из них 17 подтвержденные, еще три в работе", — сказал он на форуме "Армия-2018".

Ранее неоднократно сообщалось о различных возможных сроках прекращения эксплуатации ракет "Протон". Различными источниками назывались даты в промежутке между 2024 и 2026 годом.

Также сообщалось о планах производителя ракет Центра Хруничева запустить до 2025 года 24 "Протона".

Рогозин сказал в интервью РИА Новости, что "Протон" выполнил свою историческую задачу и теперь надо переходить к ракетам нового поколения, концентрироваться на самом важном — ракете "Ангара" в легком, среднем, тяжелом, а в перспективе — супертяжелом классе.