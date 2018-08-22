Эксплуатацию ракет "Протон" завершат в 2025 году

КУБИНКА (Московская область), 22 авг — РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин озвучил сроки сворачивания программы "Протон".

Последнюю в истории ракету "Протон-М" построят на рубеже 2020-2021 годов, а заключительный пуск состоится в 2025 году.

"У нас контакты все практически сформированы на "Протоны", это 20 ракет, это 2025 год <…>. Мы завершаем производство ракеты "Протон-М" в конце 2020 — начале 2021 года", — сказал Рогозин на форуме "Армия-2018".

Он также уточнил, что на запуски ракеты "Протон" подписано 17 контрактов, еще три находятся в стадии согласования.

"Протон" — одноразовая ракета-носитель тяжелого класса. Разработана в 60-е годы в ОКБ-23 (сегодня — Центр Хруничева) для выведения на орбиту и в космическое пространство автоматических космических аппаратов. Грузоподъемность ракеты — до 3,3 тонны.

"Протоны" выводили на орбиту все советские и российские станции ("Салют", "Алмаз"), а также модули "Мир" и МКС. С середины 2000-х годов в основном используется модификация "Протон-М".

В 2016 году Центр Хруничева объявил о разработке ракеты-носителя среднего класса "Протон-Л" ("Лайт"), однако в июне текущего года Рогозин распорядился свернуть производство "Протонов" в пользу "Ангары".