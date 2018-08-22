В Центре Хруничева на хранении находится восемь ракет "Протон"

КУБИНКА (Московская область), 22 авг — РИА Новости. Восемь ракет "Протон" изготовлено и находится на хранении в Центре Хруничева, сообщил главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину глава предприятия Алексей Варочко.

Ранее Рогозин поручил скорее закончить эксплуатацию ракет "Протон" и перейти на использование "Ангары".

"В "протоновском" монтажно-испытательном корпусе у меня лежит восемь машин пусковых. Ведётся изготовление ещё одной машины, но мне нужно отгрузку вести", — сказал Варочко на форуме "Армия-2018".